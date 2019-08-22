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Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi

Antalya'da gizli hayırsever, bir marketin veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Market sahibi, mahalle sakinlerinin borcunun ödendiğini astığı pankart ile duyurdu.

22.08.2019 13:45
Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayırsever bir vatandaş, Osmanlı döneminde özellikle Ramazan ayında zenginler tarafından yoksulların esnafa olan borçlarının ödenmesine dayanan "zimem defteri" geleneğini yaşattı. Gizemli hayırsever, Soğuksu Mahallesi'ndeki bir markete gelerek, veresiye defterinde ödeme güçlüğü çeken yaklaşık 200 kişinin on bin liranın üzerindeki borcunu ödeyerek mahallelinin yüzünü güldürdü.

Market sahibi eski kaptan Osman Cengiz, 5 yıldır oğlunun işlettiği marketin veresiye usulü çalıştığını söyledi. "Veresiye olmadan olmuyor, komşuları kıramıyorsun" diyen Cengiz, özellikle gençlerin geldiğini belirtti.

'BİRKAÇ DEFTER ATTIK'

Daha öncesinde birkaç veresiye defteri attıklarını dile getiren Cengiz, "Biz zorlanıyorduk ama ne yapabilirsiniz. Bazı husumetler de oldu ama biz de buranın yerlisiyiz. Örneğin bir kadın gelip akşam iki ekmek istediğinde nasıl 'hayır' diyebilirsiniz. Mahalle sever, bize herkes gelir sağ olsun" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLAR SEVİNDİ"

Antalya Taraftarlar Derneğinden bir arkadaşı olduğunu belirten Cengiz, "Arkadaşımın da borçlardan haberi vardı, bir hayırseverin borçları ödemek istediğini söyledi. Ne kadar borç olduğunu söyledik, kendisi de gönderdi. Borcu olan vatandaşlar elbette sevindi, kimisi 'keşke daha fazla alışveriş yapsaydık' diye gülümsetti" diye konuştu.

Yakında düğünleri olduğunu söyleyen Cengiz, borcun miktarının değil, duyarlı olunmasının önemli olduğunu dile getirerek hayırsevere teşekkür etti.

Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi

Muratpaşa, Antalya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

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