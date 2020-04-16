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Gizemli hayırsever Sungurlu'da bir kez daha ortaya çıktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Şubat ayında 80 kişinin 30 bin liralık bakkal borcunu kapatan gizemli hayırsever 2 ay sonra yeniden orta çıktı.

16.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:47
Gizemli hayırsever Sungurlu'da bir kez daha ortaya çıktı
Çorum 'un Sungurlu ilçesinde Şubat ayında 80 kişinin 30 bin liralık bakkal borcunu kapatan gizemli hayırsever 2 ay sonra yeniden orta çıktı. Gizemli hayırsever bu sefer 114 kişinin toplam 32 bin liralık bakkal borcunu ödedi.

İlçede kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu.

Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini belirterek, "2019 yılından borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah razı olsun dediler. İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır" şeklinde konuştular.

Mahalle sakinleri ise, "Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Sungurlu, Çorum, Güncel
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