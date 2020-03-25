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Gizemli hayırseverler bu kez Esenyurt ve Arnavutköy'de ortaya çıktı

Esnyurt ve Arnavutköy'de isminin açıklanmasını istemeyen iki hayırsever korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlara, para ve erzak yardımı yaptı.

25.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:46
Gizemli hayırseverler bu kez Esenyurt ve Arnavutköy'de ortaya çıktı
Esnyurt ve Arnavutköy 'de isminin açıklanmasını istemeyen iki hayırsever korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlara, para ve erzak yardımı yaptı. Esenyurt 'ta ve Arnavutköy'de yapılan yardımlardan dolayı vatandaşlar teşekkür etti.

Korona Virüs salgını nedeniyle Esenyurt'ta ve Arnavutköy'de evinden dışarı çıkamayan yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzandı. İsminin açıklanmasını istenmeyen gizemli iki hayırsever Esenyurt'ta ve Arnavutköy'de yardıma muhtaç ailelere ulaştı. Ailelere 1000'er lira para yardımının yanı sıra meyve, sebze ve erzak dağıtıldı. Evlerinde olmayanların ise kapılarına yardımları bırakıldı. Yardımlara alan kişiler ise mutluluklarını dile getirerek, yardımdan dolayı teşekkür ettiklerini söylediler. Toplam 3 TIR erzak, meyve sebze ve binlerce lira 200'den fazla aileye dağıtıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Arnavutköy, Esenyurt, 3. Sayfa

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