Yaptığı yardımlarla adını duyuran Robin Hood, bu kez Aksaray'da ortaya çıktı

Önce İstanbul'da ardından Kocaeli,Trabzon, Elazığ gibi birçok şehirde insanların bakkal borçlarını sıfırlayan ve 'Robin Hood' olarak bilinen gizemli yardımsever bu kez de Aksaray 'da ortaya çıktı.Aksaray'da farklı mahallelerde bakkallara gelen iki kadın, veresiye defteri borçlarını kapatarak vatandaşlara yardımda bulunurken, mahalle sakinleri kadınları alkışlarla gönderdi.

MAHALLE SAKİNLERİ ALKIŞLARLA UĞURLADI

Aksaray'da özellikle yardıma muhtaç insanların bulunduğu farklı mahalleleri gezen ve mahalle bakkallarındaki veresiye defterlerini inceleyen iki kadın, veresiye defterlerindeki tüm vatandaşların borçlarını ödeyerek mahallelerden ayrıldı. Özellikle Hacılar Harmanı Mahallesinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan iki kadın mahalle bakkalına vatandaşların borcu için 20 bin TL ödedi. Mahalle sakinleri alkışlarla uğurladıkları kadınlara teşekkür etti.

BAKKALIN 20 BİN TL'LİK DEFTERİNİ KAPATTILAR

Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki bakkal Kadir Elçi, iki bayanın geldiğini ve veresiye defterini sorduğunu belirterek, kadınları polis sandığını ve defteri verdiğini söyledi. Kadınların defterdeki borçları hesaplamaya başladıklarını mahalle bakkalı Elçi, "İki tane bayan geldi. 'Veresiye defterini açar mısın?' dedi. Ben de baktım, 'Herhalde polis' dedim. Yani şaşırdım. Açtılar, veresiyeleri toplamaya başladılar. 'Bütün vatandaşın borcunu sileceğiz' dediler. 'Ne kadar veresiyen varsa' dedi. Burada hesapladılar ama o arada şoka girdik yani. Burada millet epey bir kalabalık oldu. İkinci defteri de açamadılar kalabalıktan dolayı. Diğer defterimizi de komple kapattılar. Vatandaşın bütün veresiyelerini kapattılar. 20 bin TL ödeme yaptılar" dedi.

"VATANDAŞLAR BENİMKİNİ DE ÖDE DİYORDU"

Gizemli iki yardımsever kadının geldiği esnada cep telefonu kamerası ile bakkal önünde biriken vatandaşları ve iki kadını çeken mahalle sakinlerinden Emin Sevinç (60), "Ben dükkandan çıktım eve gidiyordum. Eve vardım, dükkanın önünde bir kalabalık gördüm. Kalabalığa 'Bu ne?' diye vardım. İki tane bayan gelmiş, içeriye girmiş. Bütün kapıyı kapatmışlar, 'Benimkini de öde, benimkini de öde' diye. 'Dedim ne oluyor?'. Orada veresiye defterini komple ödediler, iki bayan gitti. Ben de resimlerini çektim" diye konuştu.

5 MAHALLE BAKKALININ BORÇLARINI ÖDEDİLER

İki kadını gören ve yaşanan olaya şahit olan mahalle sakini Emin Sevinç, 06 plakalı bir araçla geldiklerini, borçları ödediklerini ve aynı zamanda 5 ayrı bakkalın daha veresiye defteri borçlarını ödediğini söyledi. Emin Sevinç, "Başka mahallede 5 bakkalın veresiye defterini ödemişler. Bizim mahalle, aşağı mahalle, ondan aşağı mahalle, 5 tane mahallenin bakkalın parasını ödemişler gitmişler" şeklinde konuştu.