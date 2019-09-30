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Gizli Bir Yaşam Filmi

Gizli Bir Yaşam filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gizli Bir Yaşam filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

30.09.2019 11:54Gizli Bir Yaşam Filmi
Terrence Malick'in yazıp yönettiği A Hidden Life, Avusturyalı Franz Jägerstätter'ın gerçek hayatından esinleniyor. II Dünya Savaşı’nda yaşananların ardından Naziler için savaşmayı reddeden ve bu yüzden de 1943 yılında idam edilen Franz Jägerstätter'e August Diehl hayat veriyor.


Yönetmen:Terrence Malick
Senaryo:Terrence Malick
Oyuncular:August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist, Matthias Schoenaerts, Jürgen Prochnow, Bruno Ganz, Alexander Fehling, Ulrich Matthes, Karl Markovics, Franz Rogowski, Tobias Moretti, Martin Wuttke , Max Mauff, Johan Leysen
Filmin Türü:Biyografi
Orijinal Adı:A Hidden Life
Yapımcı Firma:20th Century Fox
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Almanya, ABD
Orijinal Dili:Almanca, İngilizce
Filmin Süresi:173 dk.
Dağıtıcı Firma:TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi:03.01.2020

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Terrence Malick, August Diehl, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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