Gizli Bir Yaşam Filmi

Terrence Malick'in yazıp yönettiği A Hidden Life, Avusturyalı Franz Jägerstätter'ın gerçek hayatından esinleniyor. II Dünya Savaşı’nda yaşananların ardından Naziler için savaşmayı reddeden ve bu yüzden de 1943 yılında idam edilen Franz Jägerstätter'e August Diehl hayat veriyor.Yönetmen:
Terrence MalickSenaryo:
Terrence MalickOyuncular:
August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist, Matthias Schoenaerts, Jürgen Prochnow, Bruno Ganz, Alexander Fehling, Ulrich Matthes, Karl Markovics, Franz Rogowski, Tobias Moretti, Martin Wuttke , Max Mauff, Johan LeysenFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
A Hidden LifeYapımcı Firma:
20th Century FoxYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Almanya, ABDOrijinal Dili:
Almanca, İngilizceFilmin Süresi:
173 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
03.01.2020 Gizli Bir Yaşam Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.