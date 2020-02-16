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Adana'da polis ortaya çıkardı: Gizli bölmeli kaçak hastane

Adana polisinin çalışması gizli bölmeli hastaneyi ortaya çıkardı. Polis baskınında hastanede çalışan yabancı uyruklu doktorlar da gözaltına alındı.

16.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:57

polisi, yaptığı baskınla kaçak hastanedeki gizli bölmeyi ortaya çıkardı. Olayda, yabancı uyruklu doktorların da gözaltına alındığı belirtildi.

YABANCILARIN KURDUĞU KAÇAK HASTANE

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahısların kaçak hastane kurdukları, insanları muayene edip ilaç verdikleri bilgisine ulaştı.

GİZLİ BÖLMEDEN İLAÇLAR ÇIKTI

bu bilgi üzerine hastaneye baskın yaptı. Yapılan baskında kaçak hastanede çalışan sahte doktorlar gözaltına alındı. Ayrıca kaçak hastanede çalışma başlatan polis, ön tarafı ilaç dolabı olan gizli bir bölme buldu. İlaç dolabını iten polis, dolabın dönmesi sonucu arka tarafa girildiğini tespit edip burada kaçak ilaçlara ulaştı.

YABANCI UYRUKLULAR GÖZALTINDA

Kaçak hastaneyi işleten Muhammed A. (36), Kefa Şeyh M. (44), Shadi Alahmad A. (44) gözaltına alındı. İlaçlara el konulurken, 3 sahte doktor sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da polis ortaya çıkardı: Gizli bölmeli kaçak hastane

Polis, Adana, 3. Sayfa, Sağlık

Kaynak: İHA


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