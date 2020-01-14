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Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 3 yaralı

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kayan kamyonetin duvara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

14.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:40Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 3 yaralı
MUĞLA'nın ilçesinde, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kayan kamyonetin duvara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yatağan-Kavaklıdere karayolu Tilkiler mevkisinde meydana geldi. Serkan Harman (37), yoldaki buzlanma nedeniyle yönetimindeki 48 YG 353 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarındaki duvara çarptı. Sürücü Harman ile birlikte kazada Uğur Şahin (27) ve Melih Topal (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Muğla

Kavaklıdere, Yatağan, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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