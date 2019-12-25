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Gizli cennet 'Kusuru Gölü' koruma altına alındı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki Kusuru Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.

25.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:01 Gizli cennet 'Kusuru Gölü' koruma altına alındı

DENİZLİ'nin ilçesindeki Kusuru Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.

Çameli ilçesinin Kolak Mahallesi'nde çam, çınar ve kavak ağaçları arasında bulunan, yaklaşık 700 metre rakımdaki Kusuru Gölü, doğal güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Tektonik olaylar sonucu çökmeyle oluşan ve 'ye 109 kilometre mesafedeki göl, sazan balıkları ile ördek ve kazlara ev sahipliği yapıyor. Doğaseverlerden büyük ilgi gören göl, fazla bilinmemesi nedeniyle, 'gizli cennet' olarak da isimlendiriliyor. Göl, fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği yerler arasında geliyor.

Potansiyel Doğal SİT Alanı durumunda olan Kusuru Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.

'GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ'

AK Parti'li Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kusuru Gölü'nün koruma altına alınmasının kendilerini memnun ettiğini belirtip, "Kusuru Gölü, yayla turizmi için önemli yerlerimizden birisi. Alınan kararla birlikte gölün çevresindeki yapılaşma izne tabi olacak. Göle dışarıdan kesinlikle bir müdahale yapılamayacak. Kusuru Gölü'nün gelecek nesillere aktarılması için oldukça önemli. Alanın turizmde daha da ön plana çıkması için, çadır, karavan kampları organize edeceğiz. Tüm doğa tutkunlarını Kusuru Gölü'nü görmeye davet ediyorum" dedi.

Kararın kendilerini sevindirdiğini belirten Kolak Mahallesi Muhtarı Mustafa Adak da "Burası dört mevsim doğa harikası olan bir göl. Fotoğraf çekmek için çok gelen oluyor. Yürüyüş grupları sıklıkla geliyor. Artık kampçıların, doğaseverlerin daha çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Gölün koruma altına alınmasına çok memnun olduk" diye konuştu.



Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Çameli, Güncel

Kaynak: DHA

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