"Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü

Bolu'da gizli görevde olduklarını ve çıkacak hazineyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götüreceklerini söyleyerek define arayan eski Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Metin Keskin ve Ankara Jandarma Komutanlığı'nda istihbaratçı albay Kadri Yörür 1 ay tutuklu kalıp tahliye oldu. Keskin, Sinop'ta göreve başlarken, Yörür emekliliğe ayrıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Keskin ve Yörür'ün de aralarında olduğu 16 kişiye mala zarar vermek ve izinsiz kazı suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istedi.

Metin Keskin ve Kadri Yörür ile arkadaşları Halil Köşger ve Hasan Sezer Çelebi 13 Nisan 2019 günü Bolu'ya geldi. Keskin ve Yörür aynı gün Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik'i ziyaret etti. İkili, görüşme yaptıkları komutana gizli görev için geldiklerini ve Güney Felakettin Köyü'nde kazı yapacaklarını söyledi. İddialarına göre arazide hazine vardı. Herkesten gizli olarak çalışma yürütülecek, kazı yapılan bölgeye jandarma ve siviller sokulmayacaktı. Anlatımlarına göre sonrasında da çıkartılacak hazine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürülecekti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

O gün bir otele yerleşen Keskin ve Yörür vakit geçirmeden bölgede kazı başlattı. Durumdan şüphelenen komutan Nadir Çelik ise bu görüşmeyi tutanak altına alarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na durumu bildirdi. Başsavcılık kazı yapanların gözaltına alınması talimatı verdi. Jandarma ekipleri 14 Nisan'da kazı alanına baskın yaparak 14 kişiyi suçüstü yakaladı. Keskin ile Yörür de kaldıkları otelde gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından Keskin ve Yörür ile arkadaşları Hasan Karagöz, Faruk Erol ve Hasan Sezer Çelebi tutuklandı. Kazıda çalışan 11 işçi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Yaklaşık 20 gün cezaevinde tutuklu olarak kalan Keskin ve Yörür 2019 Mayıs'ta tahliye edildi. Tahliyelerinin ardından Albay Kadri Yörür emekli olarak mesleğinden ayrılırken, idari olarak açığa alınan emniyet müdürü Metin Keskin tekrar göreve döndü. Metin Keskin'in 2 ay önce Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı öğrenildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmasını tamamlayarak şüpheliler hakkında iddianameyi hazırladı. Bolu Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Özcan tarafından hazırlanan iddianamede, 16 şüpheli hakkında "mala zarar vermek" ve "kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" iddiaları ile 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.