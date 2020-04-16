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Gizli hayırsever bakkallardaki 10 bin liralık borcu ödedi

Gizli hayırsever bakkallardaki 10 bin liralık borcu ödedi Kahramanmaraş'ta bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi Kahramanmaraş'ta isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, 3 bakkala gelerek ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık 10 bin liralık borçlarını ödedi.

16.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:40
Gizli hayırsever bakkallardaki 10 bin liralık borcu ödedi
Kahramanmaraş 'ta bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, 3 bakkala gelerek ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık 10 bin liralık borçlarını ödedi.
Hayırsever vatandaş, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak'a bir aracı göndererek bakkala borcunu ödeyemeyecek olan ihtiyaç sahipleri belirleyip, 3 bakkal dükkanının veresiye defterlerindeki yaklaşık 10 bin liralık borcu kapattı.
Korona virüs nedeniyle ailelerin zor günler geçirdiğini ve hayırsevere yardımlarından dolayı teşekkür eden Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak, "Korona virüs nedeniyle iş yeri kapanan ve evine ekmek götüremeyen ailelerimiz vardı. Bundan dolayı, Cumhurbaşkanımız bir kampanya başlattı. Özellikle muhtarlar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yönelik çalımalar var. Hayırseverler bizleri buluyor ve bizler de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak hayırsever bir vatandaşımız bir aracı vasıtasıyla mahalledeki bazı ailelerin bakkallara olan borcunun kapatılmasını istedi. Biz de aracı vatandaşla birlikte birkaç bakkala uğradık ve durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın toplam 10 bin liralık yardımda bulundu. Bu durum bizim için değişik duygulara sebep oldu ve çok sevindik hayırsever vatandaşımıza teşekkür ederiz" dedi.
Hayırsevere teşekkür eden bakkal esnafı Hüseyin Karakuzu, Ben 18 yıllık bakkalım ve bir hayırsever dükkana geldi. Veresiye defterindeki borcunu ödeyemeyenlerin borç listesini çıkartmamı istedi. Bende 4-5 müşterimizin borcunu topladım ve ödeyip ayrıldı" diye konuştu.
Bakkala 700 lira borcunun olduğunu söyleyen Özgül Karabacak ise, "Sabah olunca bakkala alışverişe gelmiştim ve bakkal bana, hayırsever bir vatandaşın bakkal borcumu ödediğini söyledi. Yaklaşık 700 lira borcum vardı ve zor durumdaydık Allah ondan razı olsun" dedi. Gizli hayırsever bakkallardaki 10 bin liralık borcu ödedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Onikişubat, Genel
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