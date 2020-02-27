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"Gizli" hayırsever mahallelinin veresiye defterini sildirdi

İzmir'de bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterlerine kayıtlı 38 bin liralık borcu ödedi.

27.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:45
'de bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterlerine kayıtlı 38 bin liralık borcu ödedi.
Alınan bilgiye göre, kimliğini açıklamayan bir kişi, ilçesine bağlı Mahallesi'ndeki 592/1 Sokak'ta bulunan bir bakkal dükkanına gelerek, veresiye alışveriş yapanların borçlarını ödeyeceğini bildirdi.
Hayırsever, veresiye defterine kayıtlı 17 bin liralık borcun tamamını öderken, marketin dışına da "Bu bakkala olan tüm borçlarınız, bir hayırsever tarafından kapatılmıştır, kimsenin borcu kalmamıştır." yazılı pankart astı.
Aynı hayırseverin, Karabağlar ilçesinde bir bakkala gidip, veresiye alışveriş yapanların 21 bin liralık borcunu kapattığı da öğrenildi.

Zeytinlik, Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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