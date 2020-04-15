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Gizli hayırsever vatandaşlar için 5 bin ekmek aldı

Mersin'de bir hayırsever tarafından alınan 5 bin ekmek, vatandaşlara ücretsiz verildi.

15.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:17
Mersin 'de bir hayırsever tarafından alınan 5 bin ekmek, vatandaşlara ücretsiz verildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, adını açıklamak istemeyen bir hayırsever, Hastane Caddesi'nde belediyeye ait büfeye gelerek 5 bin ekmeğin ücretini ödedi.
Ekmeklerin vatandaşlara ücretsiz verilmesini isteyen hayırsever, daha sonra büfeden ayrıldı.
Büfe çalışanları da "Bugün ekmekler ücretsiz." afişi asarak, ekmekleri vatandaşlara dağıttı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen büfe çalışanı Arzu Tekin, bağışta bulunan hayırseverin bu süreçte güzel bir dayanışma sergilediğini, bunun örnek teşkil etmesini dilediğini belirtti. Gizli hayırsever vatandaşlar için 5 bin ekmek aldı

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Güncel
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