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Gizli kaçış noktaları bulunan eve operasyon: 7 gözaltı

Malatya'da polis ihbar üzerine gizli kaçış noktaları olan 1 eve operasyon düzenledi.

30.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:44 Gizli kaçış noktaları bulunan eve operasyon: 7 gözaltı
'da polis ihbar üzerine gizli kaçış noktaları olan 1 eve operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da aralarında yer aldığı toplam 7 kişi gözalıtan alındı.

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine Battalgazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gizli kaçış noktaları olan eve baskın düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ve hırsızlıktan toplamda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B. K.'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ev içerisinde ve içeride bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1 adet dinleme telsizi, 7 adet uyuşturucu ve uyarıcı içerikli hap, 2 adet metamfetamin kullanım düzeneği, şüpheli şahıslara ait 6 adet farklı markada cep telefonu ele geçirildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs önce adli makamlara ardından cezaevine gönderilirken, diğer 6 kişi ise adli makamlara sevk edildi. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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