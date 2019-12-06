Gizli Tehlike Kist Hidatik Paneli Efes Selçuk'ta yapıldı

Derneğin Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğü Kist Hidatik Hastalığına ilişkin farkındalık yaratılmasına dair proje kapsamındaki ilçelerden biri olan Efes Selçuk'ta halka açık bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya konu ile alakalı meslek mensupları, vatandaşlar ve Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Şimşek de katıldı.

Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş'ın yaptığı toplantıda bir parazit hastalığı olan Kist Hidatik Hastalığı, korunma yolları, hastalığın nasıl bulaştığı ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verildi.

"Gizli Tehlike Kist Hidatik" Paneli'nde Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş Kist Hidatikten Korunma ve Kontrol Yolları konulu bir sunum yaptı. Panelde ayrıca Prof. Dr. Gülden Sönmez Taner, Veteriner Hekim Adem Görgülü ve Veteriner Hekim Mehmet Hür Öztürk de sunumlarını yaptılar.

BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKMIYOR

Panelin moderatörü veilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, "Kist Hidatik hastalığı, 'İçi su dolu kese' anlamına gelmekte olup, dünyada olduğu kadar özellikle büyük bir kesiminin hayvancılıkla uğraştığı ülkemizde de son derece yaygın ve en önemli paraziter hastalıklardan biridir" diyerek hastalıkla ilgili genel bir tanım yaptı.Hastalığın; enfekte köpeklerin dışkısı ile kirlenmiş suların içilmesi veya köpek dışkısı ile kirlenmiş çiğ yenen roka, nane, maydanoz gibi yeşilliklerle, sebze ya da meyvelerin iyice yıkanmadan yenmesi sonucunda ortaya çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Altıntaş; "Kist Hidatik Hastalığı uzun yıllar hiçbir belirti göstermeyebilir. Kistler genellikle sessiz seyrederler ve 5 cm çapa ulaşıncaya kadar herhangi bir belirti vermezler. Bu nedenledir ki hastalığın tanısı tamamen rastlantı sonucu yani kişinin başka bir nedenle doktora gitmesi sonucu genellikle rutin bir muayene sırasında, bir cerrahi girişim sırasında ya da otopside konur" dedi.

HİJYEN KORUNMADA ÇOK ÖNEMLİ

Kist Hidatik Hastalığının tedavi yolunun ameliyat olduğunu belirten Prof. Dr. Aktaş; "Ameliyatla kisti bulma şansımız da her zaman mümkün olmuyor. Bu hastalık içi su dolu kese anlamına geldiği için ameliyat sırasında kistlerin patlamadan alınması da çok önemli" bilgisini verdi.

Gizli bir tehlike olarak adlandırılan Kist Hidatik hastalığından korunmanın gerek hastalığın belirtilerinin zor anlaşılması gerekse tedavisinin zorluğu nedeniyle büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Altıntaş, hastalıktan korunmak için kişisel hijyene önem verilmesi sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanması, Kurban Bayramları'nda ve diğer zamanlarda hayvan kesiminin hijyenik yerlerde yapılması, kistli organların köpeklerin tüketimine izin verilmemesi ve köpeklerin düzenli olarak veteriner hekime götürülmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş'ın sunumun arından Efes Selçuk Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet Hür Öztürk yaptığı sunumda Efes Selçuk Belediyesi hayvan barınağında verilen hizmetler ve kist hidatik hastalığı gibi hastalıklara ilişkin kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Gizli Tehlike Kist Hidatik Paneli diğer panelistlerin sunumlarını yapmaları vekatılımcıların sorularının alınmasının ardından son buldu.Toplantının sonunda Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Şimşek panelistlere teşekkür ederek; çiçek verdi.