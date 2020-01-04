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Kasım Süleymani'nin Iraklı Şii milislerle düzenlediği gizli toplantılar ifşa edildi

ABD tarafından füze atılarak öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin ölümü üzerine ortaya yeni bir iddia atıldı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardıklarına göre, Süleymani, Iraklı Şii milislerle bir araya geldi ve ABD'ye karşı çok ciddi eylemler planladı.

04.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:11

İngiliz ajansı olan Reuters, ABD ordusunun General Kasım Süleymani'yi neden öldürdüğünü açıkladı. Reuters'a göre Kasım Süleymani Dicle Nehri kıyısında ABD Büyükelçiliğine yakın bir villada Iraklı Şii milislerle bir araya geldi ve eylem planı hazırladı. Süleymani Şii milislere, Amerikan hedeflerine yönelik İran tarafından sağlanacak gelişmiş silahlarla saldırı düzenlemeleri yolunda talimat verdi.

Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ABD güçlerine saldırı planı, İran'a yönelik öfkeyi ABD'ye çevirecek askeri yanıtı kışkırtmayı amaçlıyordu.

DEVRİM MUHAFIZLARINA SİLAH TAŞIMA TALİMATI VERDİ

Ekim toplantısından iki hafta önce "İran'ın bölgedeki askeri beyni" olarak nitelendirilen Süleymani'nin, İran Devrim Muhafızları'na omuzdan fırlatılan ve helikopter düşürebilen füze gibi daha gelişmiş silahları iki sınır üzerinden Irak'a taşımaları yolunda talimat verdiği belirtildi.

GİZLİ TOPLANTI İFŞA EDİLDİ

Bağdad'taki villada yapılan toplantıda Süleymani'nin; komutanlara düşük profilli, ABD tarafından tanınmayan paramiliter güçlerden yeni bir milis grup oluşturmaları yolunda talimat verdiği aktarıldı. Bu grup, Irak'taki askeri üslerde konuşlu Amerikalılara saldırı düzenleyecekti.

İddiaya göre; Kasım Süleymanı, Ebu Mehdi el Mühendis'ın kurduğu ve İran'da eğitilen Kataib Hizbullah'a da yeni bir plan talimatı verdi. Bu plan kapsamında Kataib Hizbullah da Amerikalılar tarafından tespiti güç olacak yeni bir grup oluşturacaktı.

"SÜLEYMANİ ABD ASKERLERİNE SALDIRI PLANLIYORDU"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün gazetecilere verdiği demeçte, "Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü sırada Suriye'nin başkenti Şam'dan geldiğini ve orada Amerikan askerlerine, havacılarına, denizcilerine ve diplomatlarına karşı saldırı planladığını" söylemişti.

Kasım Süleymani'nin Iraklı Şii milislerle düzenlediği gizli toplantılar ifşa edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Dünya, Güncel


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