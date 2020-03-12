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GKRY'de içerisinde 148 yolcu bulunan uçak karantinaya alındı

GKRY'de Larnaka Havalimanı'na iniş gerçekleştiren, 148 yolcunun bulunduğu yolcu uçağının karantinaya alındığı belirtildi.

12.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:19
GKRY'de içerisinde 148 yolcu bulunan uçak karantinaya alındı
GKRY'de Larnaka Havalimanı'na iniş gerçekleştiren, 148 yolcunun bulunduğu yolcu uçağının karantinaya alındığı belirtildi.

İngiltere 'den havalanan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Havalimanı'na iniş gerçekleştiren yolcu uçağının karantinaya alındığı duyuruldu. Yetkililerden yapılan açıklamada İçerisinde 148 yolcunun bulunduğu uçaktaki bazı yolcularda virüs semptomlarının görülmesinin üzerine uçağın karantinaya alındığı belirtildi. Semptomların görüldüğü hastalar Lefkoşa Genel Hastanesine sevk edilirken, diğer yolcuların uçak içerisinde karantinaya alındığı ifade edildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler : İngiltere, Güncel

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