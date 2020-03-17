GKRY'de korona virüs vaka sayısı 49'a yükseldi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 49'a ulaştı.
17.03.2020 20:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:31
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 49'a ulaştı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vakası artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu yaptığı açıklamada, Rum kesiminde 3 yeni korona virüs vakası daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 49'a ulaştığını olduğunu açıkladı.
Yeni vakalardan 2'sinin virüs taşıyan bir kişiyle temasta bulunduğu, birinin ise Belçika'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geldiği aktarıldı. - LEFKOŞA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vakası artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu yaptığı açıklamada, Rum kesiminde 3 yeni korona virüs vakası daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 49'a ulaştığını olduğunu açıkladı.
Yeni vakalardan 2'sinin virüs taşıyan bir kişiyle temasta bulunduğu, birinin ise Belçika'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geldiği aktarıldı. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
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