GKRY'de korona virüs vaka sayısı 75'e yükseldi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vaka sayısının 75'e yükseldiği açıklandı.
20.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:07
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vaka sayısının 75'e yükseldiği açıklandı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) vaka sayısı artıyor. Bölgede 8 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, vaka sayısının 75'e ulaştığı bildirildi. Virüs taşıdığı tespit edilenlerden 4'ünün sağlık çalışanı olduğu kaydedildi. - LEFKOŞA
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) vaka sayısı artıyor. Bölgede 8 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, vaka sayısının 75'e ulaştığı bildirildi. Virüs taşıdığı tespit edilenlerden 4'ünün sağlık çalışanı olduğu kaydedildi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel