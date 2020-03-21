GKRY'de korona virüs vakası 84'e yükseldi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vaka sayısının 84'e yükseldiği açıklandı.
21.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:06
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vaka sayısının 84'e yükseldiği açıklandı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde vaka sayısı artıyor. Bölgede 9 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, vaka sayısının 84'e ulaştığı bildirildi. Virüs taşıdığı tespit edilenlerin içinde sağlık çalışanı olduğu kaydedildi. - LEFKOŞA
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde vaka sayısı artıyor. Bölgede 9 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, vaka sayısının 84'e ulaştığı bildirildi. Virüs taşıdığı tespit edilenlerin içinde sağlık çalışanı olduğu kaydedildi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel