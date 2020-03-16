GKRY'de korona virüsü vaka sayısı 46'ya yükseldi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüsü vaka sayısı 46'ya yükseldi.
16.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:10
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüsü vaka sayısı 46'ya yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkelerde vaka sayıları artıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 kişide daha korona virüsü vakasının tespit edildiği belirtildi. Bölgede yeni tespit edilen vakalar ile toplam vaka sayısı 46'ya yükseldi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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