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GKRY'de korona virüsü vaka sayısı 46'ya yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüsü vaka sayısı 46'ya yükseldi.

16.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:10
GKRY'de korona virüsü vaka sayısı 46'ya yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüsü vaka sayısı 46'ya yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkelerde vaka sayıları artıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 kişide daha korona virüsü vakasının tespit edildiği belirtildi. Bölgede yeni tespit edilen vakalar ile toplam vaka sayısı 46'ya yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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