GKRY yurt dışından gelen öğrencilerini ülkeye almadı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İngiltere'nin Manchester şehrinden gelen 30 Rum öğrenciyi sağlık raporları olmadığı gerekçesiyle ülkeye kabul etmedi.
16.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:15
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İngiltere 'nin Manchester şehrinden gelen 30 Rum öğrenciyi sağlık raporları olmadığı gerekçesiyle ülkeye kabul etmedi.
GKRY Bakanlar Kurulu tarafından korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında sağlık raporu olmayan Kıbrıs Rum vatandaşlarının Rum kesimine giremeyecekleri açıklanmıştı. Akşam saatlerinde İngiltere'nin Manchester şehrinden gelen ve 30 Rum öğrenciyi taşıyan uçağın Larnaka Havaalanı'na inişi sonrası Rum öğrencilerin belgeleri olmadığı gerekçesi ile yeniden İngiltere'ye gönderilmesi kararı alındı. Öğrencilerin aileleri olaya tepki gösterince havaalanında gerginlik yaşandı. Rum polisinin işlemlerinin ardından uçağın yeniden İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor.
(İHA)
GKRY Bakanlar Kurulu tarafından korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında sağlık raporu olmayan Kıbrıs Rum vatandaşlarının Rum kesimine giremeyecekleri açıklanmıştı. Akşam saatlerinde İngiltere'nin Manchester şehrinden gelen ve 30 Rum öğrenciyi taşıyan uçağın Larnaka Havaalanı'na inişi sonrası Rum öğrencilerin belgeleri olmadığı gerekçesi ile yeniden İngiltere'ye gönderilmesi kararı alındı. Öğrencilerin aileleri olaya tepki gösterince havaalanında gerginlik yaşandı. Rum polisinin işlemlerinin ardından uçağın yeniden İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Manchester, İngiltere, Güncel
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