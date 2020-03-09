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GKV'li basketbol şampiyonlarına üstün başarı madalyası

Basketbolda elde ettikleri başarılarla Gaziantep tarihinde ilk kez bir lise takımının Türkiye Finallerine yükselmesini sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Takımı'na düzenlenen törenle GKV Özel Okulları Genel Müdür İsmet Tiryaki tarafından üstün başarı...

09.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:19
GKV'li basketbol şampiyonlarına üstün başarı madalyası
Basketbolda elde ettikleri başarılarla Gaziantep tarihinde ilk kez bir lise takımının Türkiye Finallerine yükselmesini sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Takımı'na düzenlenen törenle GKV Özel Okulları Genel Müdür İsmet Tiryaki tarafından üstün başarı madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Liselerarası Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye finallerine yükselerek Türkiye'de ilk 8 takım arasına adını yazdıran ve Gaziantep'te bir ilke imza atarak üstün bir başarı yakalayan GKV Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol (B) Takımı GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet TİRYAKİ tarafından üstün başarı madalyaları ve belgeleri verildi.

GKV'liler Türkiye şampiyonu olmak için sahaya çıkacak

GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Hayal Bazoğlu, Beden Eğitimi ve Spor Zümre Başkanı Ebru Akgül, Basketbol Antrenörleri Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler'in de katıldığı tören sırasında Genel Müdür Tiryaki takım oyuncularını ve antrenörleri kutlayarak takımın başarısından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Tiryaki, "1963 yılından bu yana Gaziantep'te ve bölgede eğitime yön veren GKV Özel Okulları olarak spor alanında da büyük başarılar elde etmenin kıvancı içindeyiz. Gaziantep'te ilk defa bir lise Türkiye finallerine kaldı. Bunu başaran ilk lise takımı olmanızdan dolayı sizleri kutluyorum. GKV'li basketbolcuların Türkiye finallerinde şampiyonluğu alacaklarına ve göğsümüzü yine kabartacaklarına olan inancım tam" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da düzenlenen turnuvada İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları lise takımını yenerek Türkiye finallerine yükselen GKV'li basketbolcular daha büyük başarıları Gaziantep'e ve GKV Özel Okullarına kazandırmak istediklerini, Türkiye finalleriyle ilgili hazırlık çalışmalarının yoğun bir tempoyla devam ettiğini ifade ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep, basketbol, Türkiye, Spor
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