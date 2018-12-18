Gkv'li Bilge Temel, Felsefe Olimpiyatlarında İkinci Oldu

Kaynak: İHA

Türkiye Felsefe Kurumu tarafından düzenlenen 23. Felsefe Olimpiyatlarına katılan GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP) C11A sınıfı öğrencisi Bilge Temel Gaziantep ve bölge ikinciliğini elde ederek yeni bir başarıya imza attı. Felsefenin insan yaşamında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir başarılı öğrenciyi kutladı.Türkiye Felsefe Kurumu tarafından bu yıl 23. kez düzenlenen Felsefe Olimpiyatları büyük ilgi gördü. Türkiye genelinde Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Sakarya ve Samsun gibi 13 merkez ilde aynı anda düzenlenen 23 Felsefe Olimpiyatları sınav kapsamında öğrencilere farklı filozoflardan seçilmiş üç alıntı verilerek, bir tanesi ile ilgili felsefi bir deneme yazmaları istendi. Olimpiyatlarda rakipleriyle başarıyla yarışan Bilge Temel sınavları da başarıyla geçerek Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu ikinciliğini elde etti.Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir Türkiye genelinde uygulanan Felsefe Olimpiyatları'nın etkili düşünme ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla öğrencilerimizi yetiştirmede önemli bir işlevinin olduğunu ifade ederek elde ettiği başarılarından dolayı GKV Özel Liseleri öğrencisi Bilge Temel ve onu olimpiyatlara büyük özverilerle hazırlayan GKV Özel Liseleri Felsefe Öğretmeni Dilber Göktekin'i kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP