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GKV'li öğrenciler mektup geleneğini yaşatmak istiyor

Gaziantep Kolej Vakfı Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri unutulmaya yüz tutan mektuplaşma geleneğini canlandırmak ve bu konuya dikkat çekmek için Türk Dili Edebiyatı Öğretmenleri Sevda Yeşil'in rehberliğinde postaneye giderek kent yöneticilerine ve yakın dostlarına kartpostallar gönderdiler.

31.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:41 GKV'li öğrenciler mektup geleneğini yaşatmak istiyor
Kolej Vakfı Kültür ve Kulübü öğrencileri unutulmaya yüz tutan mektuplaşma geleneğini canlandırmak ve bu konuya dikkat çekmek için Türk Dili Edebiyatı Öğretmenleri Sevda Yeşil'in rehberliğinde postaneye giderek kent yöneticilerine ve yakın dostlarına kartpostallar gönderdiler.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri, teknoloji karşısında unutulmaya yüz tutan mektuplaşma geleneğini canlandırmak ve bu konuya dikkat çekmek için postaneye giderek mektup gönderdi. GKV'li öğrenciler, içlerinde Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'un da aralarında bulunduğu kentin ileri gelen yöneticilerine ve yakın dostlarına yeni yıl kartı gönderdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir unutulmaya yüz tutan haberleşme araçları arasında yer alan mektup geleneğinin yeniden canlandırılması, gençlerin mektuplaşma kültürünü yaşatması ve geçmişte haberleşme için büyük önem taşıyan bu uygulamanın gençler tarafından yarınlara taşınmasını amaçlayan bu çalışmayı gelenekselleştireceklerini ve önümüzdeki yıllarda okul geneline yayacaklarını ifade ederek emeği geçenleri kutladı.

GKV Özel Liseleri Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Sevda Yeşil de mektubun Türk tarihinde öneminin büyük olduğunu, geçmiş dönemlerdeki en önemli haberleşme aracı olmasının yanı sıra yazma kabiliyetinin mektuplaşma yoluyla gelişime büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

PTT'ye giderek Gaziantepli yöneticilere yeni yıl kutlama kartları gönderen GKV Özel Liseleri öğrencileri, büyük bir merakla postacıların yolunu gözleyerek gönderdikleri tebriklere yanıt bekliyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Edebiyat, Güncel

Kaynak: İHA

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