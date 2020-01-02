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GKV'li öğretmenler yazıp sahneledi, öğrenciler eğlendi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğretmenlerinin sahnelediği gösteri 2019 yılını geride bırakıp 2020'yi karşılayan minik öğrencileri eğlendirdi.

02.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:45 GKV'li öğretmenler yazıp sahneledi, öğrenciler eğlendi
Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğretmenlerinin sahnelediği gösteri 2019 yılını geride bırakıp 2020'yi karşılayan minik öğrencileri eğlendirdi. Öğretmenlerin yazıp sahneye koyduğu gösteride gönüllerince eğlenen öğrenciler zaman zaman sahnede rol alan öğretmenlerine de eşlik etmeyi ihmal etmedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri yeni yıla öğretmenlerinin sahnelediği gösteriyi izleyerek girdi. GKV Özel Okulları Müzik Öğretmeni Alona Şen'in hazırlayıp sahneye koyduğu gösteride öğretmenler rol aldı. Tabiat sevgisi, çevrede yaşayan canlılar, mevsimler ve yıl kavramının anlatıldığı gösterilere öğrenciler de eşlik etti.

Sağlık, dürüstlük, iyi insan olmanın önemini içeren mesajlar ormanlarda yaşayan masal kahramanları üzerinden verilirdi. Yılın son gününü eğlenerek geçiren minik öğrenciler 2020 yılı için sağlık ve mutluluk dileklerini dile getirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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