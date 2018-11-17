Gkv'liler Çam Fidanlarını Toprakla Buluşturdu

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:33



17 Kasım 2018 Cumartesi 12:33

Doğal denge ve çevrenin korunması yönünde bir çok projeye imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri, düzenlenen etkinlikle Yavuzeli ilçesinde 400 çam fidanı toprakla buluşturdu.Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, GKV'li öğrencilere ve Çevre Koruma Derneği'ne teşekkür ederek, Yavuzeli'nin ağaçlandırılması yönündeki katkıları önemli olduğunu ifade etti.Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri Çevre Koruma Derneğiyle iş birliği yaparak fidan dikti. 400 çam fidanını toprakla buluşturan öğrenciler doğal dengenin korunması için fidan dikmenin de insanlarda alışkanlık haline gelmesi gerektiğini ifade ettiler. GKV Özel Okulları İngilizce Öğretmeni Berkay Tahtacı ve PDR Öğretmeni Aslı Sertkaya eşliğinde fidan dikerek doğaya önemli bir katkı sunan doğasever öğrencilere etkinlik sonunda ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe tarafından Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ve GKV Özel Okulları öğretmenleri Berkay Tahtacı ile Aslı Sertkaya'ya günün anısına birer plaket takdim etti. - GAZİANTEP