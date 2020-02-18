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GKV Yapay Zeka ve Robotik Kulübü etkinlikleri

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Yapay Zeka ve Robotik Kulübü öğrencileri, İstanbul'daki özel bir kolejde düzenlenen disiplinler arası çalışma atölyelerine katılarak ortak projeler gerçekleştirdi.

18.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:02GKV Yapay Zeka ve Robotik Kulübü etkinlikleri
Kolej Vakfı Özel Okulları Yapay Zeka ve Robotik Kulübü öğrencileri, 'daki özel bir kolejde düzenlenen disiplinler arası çalışma atölyelerine katılarak ortak projeler gerçekleştirdi.

GKV Özel Okulları Yapay Zeka ve Robotik Kulübü temsilcileri, İstanbul Florya'da gerçekleştirilen düzenlenen disiplinler arası çalışma atölyelerine katıldı. Atölyeler kapsamında iki okulun kulüp temsilcileri karşılıklı örnek projeler üzerine paylaşımlarda bulundu.

Etkinliklerin başarılı geçtiği ifade edilirken, iki kurum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve kurumlar arası ortak proje üretiminin arttırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirileceği de vurgulandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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