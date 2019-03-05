Glasgow’a Polonya cilası

Salon atletizminin önemli duraklarından biri olan Glasgow
, 1-3 Mart tarihlerinde 35. Avrupa
Salon Atletizm
Şampiyonası için 49 ülkeden 600’ün üzerinde atleti ağırladı. 26 altın madalyanın dağıtıldığı organizasyonda Rusya’nın cezalı olduğu son Avrupa şampiyonalarının madalya lideri olan Polonya
bir kez daha zirvede yer aldı. Şampiyonanın son yarışı olan kadınlar 4x400 metreyi kazanarak sıralamada ev sahibi Britanya’yı alt eden Lehler, İskoçya'dan toplamda yedi madalya ile ayrıldılar.
Avrupa Salon’un en dikkat çekici tekil performansı, 400 metre engelli dünya şampiyonu Karsten Warholm’den geldi. Her parmağında ayrı marifet bulunan yetenekli atlet, üç gün kala katılma kararı aldığı Glasgow’da 400 metrede şov yaptı. Engelci olmasına karşın salon spesiyalisti olan saf 400’cüleri perişan eden Warholm, ‘lütfen iştirak ettiği’ şampiyonadan Thomas Schönlebe’nin 1988’den beri askıda olan 45.05’lik Avrupa rekorunun ortağı olarak ayrıldı.
Tarihinde daha önce hiç Avrupa Salon altını bulunmayan Norveç
, Warholm ile birlikte 3000’de de Jacob Ingebrigtsen sayesinde Glasgow’dan iki şampiyonlukla ayrıldı. Norveçliler, madalya sıralamasını dördüncü sırada tamamladılar.
Polonya’da 60 metre kadınlarda altın kazanan genç sprinter Ewa Swoboda, salon sezonu boyunca gösterdiği istikrarın karşılığını alırken, erkekler 60 metrenin galibiyeti iki yıl önce gümüş kazanan Slovak Jan Volko’ya gitti. Volko, Avrupa listesinin ikinci sırasında şampiyonaya gelen Emre Zafer Barnes’i 0.01 saniye geride bırakarak mutlu sona ulaştı.
Emre Zafer Barnes’in gümüş madalyası ise, Türkiye’nin Avrupa Salon tarihindeki sekizinci madalyasıydı. 15 sporcuyla gittiği Glasgow’da pek başarılı sonuçlar alamayan Türkiye kafilesi, Barnes sayesinde üst üste altıncı Avrupa Salon organizasyonundan da eli boş dönmemiş oldu. Ancak genel resimde, Emel Dereli’nin 17 metrenin altında kalarak elenmesi, yüksek atlamada en azından final beklenen Alperen Acet’in 2.21’de kalıp son sekizin dışında kalması ve mesafelerdeki kötü dereceler, ay-yıldızlı takımın karnesindeki kırıklardı.
Üç adım atlama erkeklerde 17.29 gibi bir derece yaparak en iyi derecesini 61 santimetre geliştiren Azeri Nazım Babayev, uzun atlamada dünyada yılın en iyi salon derecesini 8.38’e taşıyıp ülke rekoru kıran 20 yaşındaki Yunan Miltiadis Tedoğlu, üst üste üçüncü kez uzun atlamayı kazanarak serisini sürdüren Sırp süper yıldız Ivana Spanoviç ve en iyisini atarak gülle atmayı kazanan Bulgar Radoslava Mavrodieva, şampiyonaya Balkan dolaylarından renk katan yıldızlarıydı.
Son olarak Avrupa atletizminin ezeli rakipleri Britanya ve Almanya’ya değinelim. Britanyalılar, dördü altın 12 madalya ile iyi bir şampiyona geçirirken, Laura Muir’in mesafe dublesinin yanı sıra yetenekli çoklu branşçıları Katarina Johnson-Thompson ve 800 metreci Shelayne Oskan-Clarke’ın altın madalyalarıyla coştular. Heptatlonda ikinci olan Tim Duckworth ise, 50 yıllık şampiyona geçmişinde bu branşta Adalılar’a ilk kez madalya getirdi. Almanlar ise, 1990’daki birleşmeden bu yana ilk kez altın madalyasız kaldı. Şampiyonayı beş gümüş, bir bronz ile sıralamada 16. olarak tamamlayan Almanya, özellikle sprint yarışmalarında hayli zayıf kaldı.
Şevket F. ERBAY
Polonya, Avrupa, Glasgow, Spor
Kaynak: EuroSport.com