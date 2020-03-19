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Glasgow Rangerslı taraftarlar, Caleb Ekuban'ın transfer edilmesini istemiyor

Glasgow Rangers taraftarları, Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban'ın transferi için anket başlattı. İskoçlar yüzde 53 oranla "Ekuban'a hayır" oyunu kullandı. İskoç basını da Ganalı oyuncunun transferini, Tugay Kerimoğlu transferine benzetti.

19.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:05

Trabzonspor 'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban için sürpriz bir veto geldi. İskoç basını bordo-mavili takımın yıldızı Ekuban'ın adının Rangers'la anılmasından sonra anket başlattı. İskoç taraftarlar, yüzde 53 oranla oy kullanıp 'hayır' dedi. Ayrıca İskoç basını haberinde Ekuban transferini 1999'daki Tugay Kerimoğlu transferine benzetti.

TRABZONSPOR 9 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

'Tugay 2.0' başlığıyla verilen haberde; Rangers'ın çok dikkatli davranması gerektiği ve ciddi bir bonservis bedeli ödemekten geri durması gerektiği aktarıldı. Ekuban'ın 25 yaşında olduğu ve Trabzonspor'un 9 milyon euro civarı bir bedel belirlediği anımsatıldı. Bu nedenle transferin yüksek riskler taşıdığı yazıldı. Detayda ise Ekuban'ın bu sezon sadece 3 gol attığı ve sakatlıklar geçirdiği vurgulandı.

(Skorer)

Glasgow Rangerslı taraftarlar, Caleb Ekuban’ın transfer edilmesini istemiyor

Haberin Videosu :

Glasgow Rangerslı taraftarlar, Trabzonspor forması giyen Ekuban'ın transfer edilmesini istemiyor
Etiketler : Tugay Kerimoğlu, Caleb Ekuban, Trabzonspor, Spor

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Yorumlar (2)
IHTIYAR:KALİTELİ ATLETİK VE YIRTICI. VİRÜS SAVAR GİBİ
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BUNAK:FUTBOLDAN SOĞUTTUNUZ LA BİZİ. NE VİRÜSMÜŞ BEE
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