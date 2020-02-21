Haberler » Spor » Glasgow Ranges, Ianis Hagi'nin 2 gol attığı maçta Braga'yı 3-2 yendi - Spor

Glasgow Ranges, Ianis Hagi'nin 2 gol attığı maçta Braga'yı 3-2 yendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'ın Braga'yı 3-2 yendiği maça Hagi'nin oğlu Ianis Hagi damga vurdu. Ianis Hagi, Rangers'ın 2-0 geri düştüğü maçı 3-2 kazanmasında, kaydettiği 2 golle başrol oynadı.

21.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:55

UEFA Ligi son 32 turu ilk maçında İskoç ekibi Glasgow Rangers ile Portekiz temsilcisi Braga karşılaştı. Glasgow Rangers, sahasında 59. dakikada 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

HAGI DAMGA VURDU

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı İskoç ekibinin bu geri dönüşünde Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi başroldeydi.

Ianis Hagi; 67 ve 82'de attığı gollerle maça damga vurdu. Glasgow Rangers'ın diğer golünü 75'te Joe Aribo kaydetti. Braga'nın gollerini ise 11'de Fransergio ve 59'da Abel Ruiz attı. Rövanş maçı 26 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.

GECENİN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE;

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 4-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya): 0-2

Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere): 1-1

Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya): 1-1

Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1

Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda): 2-0

Sporting (Portekiz) - Medipol Başakşehir: 3-1

Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 3-2

Roma (İtalya) - Gent (Belçika): 1-0

Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç): 2-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya): 1-1

Olimpiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre): 0-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 2-1

Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya): 4-0

Glasgow Ranges, Ianis Hagi'nin 2 gol attığı maçta Braga'yı 3-2 yendi

Glasgow Rangers, Gheorghe Hagi, Avrupa, Spor


HABER YORUMLARI (1)
HATAYLI:bragaya oynadıkya ondan gerı dondu her zaman dus almak sart!!!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

08:35  21 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 21 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 21 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
21.02.2020 09:01:20