Glass Room'da 'Dogville' Fırtınası Sürüyor

Sezonun en iddialı oyunlarından Dogville, 22 Kasım'da Glass Room'da yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cannes Film Festivali'nin kötü çocuğu bol ödüllü Danimarkalı yönetmen Lars Von Trier'in kült filmi Dogville'i Türkiye'de ilk defa sahnelere taşıyan Versus Tiyatro, 12 kişilik kadrosu ile sanat severlere şiddetli ve tehlikeli bir dünya sunuyor.

1930'lu yılların Amerika'sında Dogville isimli küçük bir kasabada yaşanan bu karanlık hikaye insan doğasının en ürkütücü yanlarını gözler önüne seriyor. İzleyicilerin Grace isimli bir kadının sakin bir yaşam süren Dogville halkının arasına katılmasıyla madalyonun diğer yüzünü keşfedeceği bu dehşet verici oyunda pek çok sürpriz bulunuyor.

Kayhan Berkin tarafından uyarlanıp yönetilen Dogville'in başrol oyuncuları Rüzgar Aksoy, Ece Çeşmioğlu ve usta oyuncu Şerif Erol'un yanında oyunun sıra dışı dekoru da Gökhan Kodalak tarafından hazırlandı. Sıradan insanların sıradan hayatlarının olabilecek en sade şekilde sahneye taşındığı oyunda unutulmayacak ses efektleri Joe Conchie'ye ait.