Haberler » Dünya » Glastonbury Festivali'nde 2020'nin yıldızı Paul McCartney - Haber
BBC

Glastonbury Festivali'nde 2020'nin yıldızı Paul McCartney

Dünyanın en büyük müzik festivalleri arasında görülen Glastonbury'de önümüzdeki yıl Sir Paul McCartney'nin sahne alacağı açıklandı.

18.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:45Glastonbury Festivali'nde 2020'nin yıldızı Paul McCartney

Dünyanın en büyük müzik festivalleri arasında görülen Glastonbury'de önümüzdeki yıl Sir Paul McCartney'nin sahne alacağı açıklandı.

Paul McCartney, 78. doğumgününü kutlamasından bir hafta sonra 27 Haziran Cumartesi günü festivalin ikonik sahnesi Pyramid'de sevenleriyle buluşacak.

McCartney, Glastonbury'de en son 2004 yılında sahne almıştı.

Festivalin organizatörleri uzun süredir efsanevi Beatles grubunun üyelerinden McCartney'i, Glastonbury'in 50. yılı olan 2020'de sahne alması için ikna etmeye çalışıyordu.

Glastonbury Festivali'nin organizatörlerinden Emily Eavis "50. yıldönümümüz için daha fazla istediğimiz biri yoktu" dedi.

Önümüzdeki yılki festivalde Diana Ross da sahne alacak.

Adı geçen isimler ve gruplar arasında Taylor Swift, Kendrick Lamar, The 1975 ve Foals da var.





İngiltere'nin güneybatısındaki Somerset bölgesinde, yaklaşık 3,6 kilometrekarelik alanda yapılan Glastonbury Festivali'nin organizatörleri etkinliği, "dünyanın yeşil alanda yapılan en büyük müzik ve performans sanatları festivali" olarak nitelendiriyor.

1970'deki ilk Glastonbury Festivali'ne sadece 1500 kişi katılmıştı ve biletlerin bugünkü değeri yaklaşık 15 sterlindi.

Geçen yıl ise Glastonbury'nin hafta sonu biletleri dakikalar içinde 230 sterline satılmış ve festivale her gün ortalama 200 bin kişi katılmıştı.


Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
00:04 ABD, Türkiye'de faaliyet gösteren üç şirket ve iki kişiyi IŞİD'e yardım iddiasıyla kara listeye aldı
23:59 ABD, Türkiye dahil 3 ülkenin vatandaş ve şirketlerine yaptırım getirdi
23:40 ABD yönetimi, Yahudi Yerleşimleri konusunda tutumunu değiştirdi: "Yerleşimler yasadışı değil"
23:26 Der Spiegel dergisi: Alman ordusunun envanterindeki helikopter ve tankların çoğu görev yapamıyor
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:46:22