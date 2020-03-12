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Glenn Murray'ın Arsenal'e Attığı Penaltı Golü

Glenn Murray, Premier Lig'te Mayıs 2019'da oynadıkları Arsenal deplasmanında, rakip kaleciyi alt ediyor ve takımı adına penaltı golünü kayedediyor. Emirate Stadium'da oynanan maçta İngiliz santrafor attığı golle eşitliği sağlıyor ve maç 1-1 bitiyor.

12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:01
Glenn Murray, Premier Lig'te Mayıs 2019'da oynadıkları Arsenal deplasmanında, rakip kaleciyi alt ediyor ve takımı adına penaltı golünü kayedediyor. Emirate Stadium'da oynanan maçta İngiliz santrafor attığı golle eşitliği sağlıyor ve maç 1-1 bitiyor. Glenn Murray'ın Arsenal'e Attığı Penaltı Golü

Kaynak: Dugout

Etiketler : Arsenal, Spor

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