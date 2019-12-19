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Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü

30'dan fazla ülkeye ihracat yapan Glint Global A.Ş, 3. Altın Marka Ödülleri kapsamında 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülünü aldı.

19.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:33 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü

'de yerli sermaye ile kurulup yükselişine bir çok ülkeye ihracat yaparak devam eden Glint Global A.Ş, 3. Altın Marka Ödülleri kapsamında 'Yılın Çıkışı Yapan Markası' ödülüne layık görüldü. Ödülü şirket kurucusu Pınar Vardar, ünlü sanatçı Tuğba Ünal'ın elinden aldı.

Pınar Vardar ve eşi Şahin Tuna Vardar tarafından 2012 yılında 'de kurulan Glint Global, yılların deneyimini doğadan aldığı ilham ve kaliteyle harmanlayarak geliştirmeye devam ediyor. Şirket, Ankara Kahramankazan'da bulunan Genel Merkez'inde, satış ve pazarlama, network temsilciliği ve binlerce çalışanıyla küresel düzeyde üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle faaliyet gösteriyor.

30'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Gelişim odaklı bakış açısı ve titizlikle yürüttüğü çalışmalarını, dünya standartlarındaki ürünlerle tüketicilerle buluşturan GlintGlobal, gelişim eksenli bakış açısından aldığı güçle bugün otuzu aşkın ülkede ihracatlarına devam ediyor.

GLİNT NEDİR?

GLİNT adlı ürün doğal ham maddelerden Türkiye'de üretilen ve dünya genelinde birçok sertifikaya sahip, sağlıklı ve pratik bir temizlik ürünü. Ürettikleri temizlik maddesini dünyaya satan firma, ihracatta büyük bir artış gösteriyor.


Altın Marka, İhracat, Türkiye, İzmir, Güncel

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