Global Agency, Cannes Mıpcom 2019'Da Can Yaman'ı ağırladı

Etkinlik, fuarın düzenlendiği Palais des Festival alanında Global Agency standında gerçekleşti. 16 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen etkinlik, yaklaşık 40 ülkeden 200'ün üzerinde seçkin televizyon sektörü temsilcisine ev sahipliği yaptı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Can Yaman, kokteyl öncesinde, TV sektörünün önde gelen prestiji yayınlarına röportaj verdi. Röportajları İngilizce ve İtalyanca gerçekleştiren Yaman'a bir sürpriz de İspanyol medyasından geldi. İspanyol Mediaset kanalı, etkinliğe canlı yayında bağlanarak, Yaman ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.

Davet, Mipcom 2019'un en çok konuşulan etkinliklerden biri oldu ve Can Yaman etiketi Mipcom fuarında en çok paylaşım yapılan 2. Hashtag oldu.

Erkenci Kuş ve Dolunay dizilerinin başrol oyuncusu Can Yaman, geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde diziler için gerçekleştirilen E News 2019'un En İyi TV Erkek Oyuncusu (TV's Top Leading Man) anketinde birinci seçilmişti.

Türkiye'de elde ettiği başarılardan sonra Dolunay ve Erkenci Kuş dizileri şu anda yurtdışında oldukça talep görüyor. No9'un yapımı olan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel'in paylaştığı Dolunay dizisi, yurtdışı pazarında büyük başarı elde etti ve 36 ülkeye satıldı.

Gold Yapım imzalı Erkenci Kuş dizisi ise oldukça yükselen bir satış trendi ile yabancı izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Can Yaman ile Demet Özdemir'in paylaştığı dizi için, İspanya, Litvanya, Hırvatistan, Arnavutluk, İsrail, Ukrayna, Irak ve Bulgaristan'daki anlaşmaların ardından Global Agency, son aylarda Yunanistan, Polonya, Hindistan, Çek Cumhuriyeti'ndeki kanallar ile yeni anlaşmalar imzaladı.

Her iki dizi de özellikle Avrupa ülkelerinde büyük başarılara imza atıyor.