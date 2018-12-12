12 Aralık 2018, 08:23
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Global Futbola Açılan Kapı

Global Futbola Açılan Kapı

Libertadores final maçının Arjantin yerine İspanya’da oynanmasının, Şampiyonlar Ligi finali ya da La Liga karşılaşmalarının yurt dışında gerçekleştirilebilmesini kolaylaştırdığı belirtiliyor.

ONUR DİNÇER 
Boca Juniors ile River Plate takımları arasındaki Libertadores Kupası final maçının İspanya'da oynanması, futbolun global geleceği açısından önemli bir kilometre taşı vazifesi görebilir. Arjantin'deki olayların ardından Madrid'e taşınan, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda gerçekleşen büyük buluşmanın, futbol maçlarının yurt dışında oynanması vizyonuna katkı sağlayacağı belirtiliyor. 
Futbol maçlarının globalizasyonu açısından son dönemde masada duran iki adet somut gelişme var. Bunlardan ilki La Liga'nın yurt dışına açılma planı. Futbol maçlarının bir kısmını ülke dışında oynatmayı planlayan lig yönetimi ve kulüplerin aksine İspanya Futbol Federasyonu'nun ayak sürümesi nedeniyle bu plan henüz resmiyete kavuşmuş bulunmuyor. 
La Liga yönetimi şubat ayında oynanacak Barcelona-Girona maçının yerini Amerika Birleşik Devletleri olarak açıkladı.
Miami'nin Hard Rock Stadyumu'nda yapılması kararlaştırılan maç için her iki kulüp ve lig yönetimi anlaştı. Ancak İspanya Futbol Federasyonu ayak sürümeye devam ediyor. 2018 İtalya Süper Kupa'nın son edisyonunun Suudi Arabistan'da oynanması, aynı organizasyona daha önce de Katar'ın ev sahipliği yapmış olması gibi son dönem örneklere de dikkat çekiliyor.
UEFA yurtdışına soğuk değil 
Futbolun zirvesi olarak tanımlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Avrupa dışında oynatılmaya yönelik bir plan olduğu ne zamandan beri söyleniyor. UEFA Başkanı Ceferin'in de geleceğe yönelik final maçının Asya veya ABD'de oynanmasına yeşil ışık yakarak şunları söylediği aktarıldı: "Bu global bir spor ve Şampiyonlar Ligi dünyadaki en büyük futbol rekabeti. Şampiyonlar Ligi finalini 1 milyar insan izliyor. Bunların yüzde 50'si Avrupa dışında. Maçı başka bir yerde oynamak için şimdidien hayır demek zor".
Futbol,Arjantin,İspanya
12 Aralık 2018 Çarşamba 08:23

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