Global Futbola Açılan Kapı

ONUR DİNÇER
Boca Juniors
ile River Plate
takımları arasındaki Libertadores Kupası final maçının İspanya
'da oynanması, futbolun global geleceği açısından önemli bir kilometre taşı vazifesi görebilir. Arjantin
'deki olayların ardından Madrid
'e taşınan, Santiago Bernabeu
Stadyumu'nda gerçekleşen büyük buluşmanın, futbol maçlarının yurt dışında oynanması vizyonuna katkı sağlayacağı belirtiliyor.
Futbol
maçlarının globalizasyonu açısından son dönemde masada duran iki adet somut gelişme var. Bunlardan ilki La Liga
'nın yurt dışına açılma planı. Futbol maçlarının bir kısmını ülke dışında oynatmayı planlayan lig yönetimi ve kulüplerin aksine İspanya Futbol Federasyonu
'nun ayak sürümesi nedeniyle bu plan henüz resmiyete kavuşmuş bulunmuyor.
Miami
'nin Hard Rock Stadyumu'nda yapılması kararlaştırılan maç için her iki kulüp ve lig yönetimi anlaştı. Ancak İspanya Futbol Federasyonu ayak sürümeye devam ediyor. 2018 İtalya
Süper Kupa'nın son edisyonunun Suudi Arabistan
'da oynanması, aynı organizasyona daha önce de Katar
'ın ev sahipliği yapmış olması gibi son dönem örneklere de dikkat çekiliyor.
Futbol,Arjantin,İspanya
UEFA yurtdışına soğuk değil
Futbolun zirvesi olarak tanımlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Avrupa
dışında oynatılmaya yönelik bir plan olduğu ne zamandan beri söyleniyor. UEFA Başkanı Ceferin'in de geleceğe yönelik final maçının Asya
veya ABD
'de oynanmasına yeşil ışık yakarak şunları söylediği aktarıldı: "Bu global bir spor ve Şampiyonlar Ligi dünyadaki en büyük futbol rekabeti. Şampiyonlar Ligi finalini 1 milyar insan izliyor. Bunların yüzde 50'si Avrupa dışında. Maçı başka bir yerde oynamak için şimdidien hayır demek zor".
12 Aralık 2018 Çarşamba 08:23