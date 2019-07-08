Global Hisse Piyasalarındaki Gerileme ve TL'deki Değer Kaybı İle Negatif…

G-20 zirvesinde ABD'nin Türkiye'ye S-400'lerin teslimatına yönelik yaptırım uygulanmayacağı açıklansa da, Rus yapımı savunma sistemlerinin teslim alınması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı ve F-35 savaş uçakları programından çıkarılacağının planlandığı belirtiliyor. Yeni haftaya başlarken kur TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması ile %2 yükselirken, ülke risk primimizde bir miktar yükseliş gözlemlenmekte. Global piyasalarda ise Cuma günü açıklanan güçlü istihdam verileriyle FED'in Temmuz ayı toplantısında faiz indirimi beklentilerinin kısmen azalması hisse senedi piyasalarında gerilemeye sebep olurken, Asya piyasalarında %2'ye varan düşüş görülmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda haftanın ilk günü endeks satış ağırlıklı seyir ile açılabilir.

USDTRY… TCMB Başkanı Görevden Alındı… TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla Asya seansında 5.82 seviyesine kadar yükselen paritede sabah saatleri itibariyle bir miktar geri çekilme gözlemlenmekte. Faiz indirimi konusundaki tutumu göz önünde bulundurularak görevden alındığı açıklanan Çetinkaya'nın yerine para politikasında gevşeme yanlısı üyelerden biri olduğu bilinen Murat Uysal atandı. TCMB'deki bu görev değişikliğiyle faiz indirimi beklentileri güçlenirken, gözler 25 Temmuz'da gerçekleşecek PPK toplantısına çevrildi. Diğer yandan S-400 savunma sistemlerine yönelik yaptırım söylemlerinin devam etmesiyle TL üzerindeki baskının devam edebileceğini söyleyebiliriz.

EURTRY… Asya Seansında Yükseldi… Geçtiğimiz hafta G-20 zirvesi ile pozitif fiyatlanan TL, yeni haftaya başlarken TCMB başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla Asya seansında sert yükseldi. Sabah saatleri itibariyle 6.46 seviyesinden işlem gören paritede, faiz indirimi beklentilerinin artması ve hali hazırda S-400 geriliminin baskı yarattığını söyleyebiliriz.

EURUSD… Tarım Dışı İstihdam Verisiyle Birlikte Dolar Global Bazda Değer Kazandı… ABD'de tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentisinden iyi gelerek Haziran ayı içerisinde 224 bin olarak gerçekleşmesi sonrasında Dolar global bazda değer kazandı. Haftanın son işlem gününe 1.1280 seviyelerinden başlayan parite istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte, 1.1210 seviyelerine kadar geriledi. Doların global bazda değer kazanmasında Temmuz'da faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması oldu. Haftanın ilk işlem gününde yoğun bir veri akışı olmayacakken, sabah saatlerinde 1.1220 seviyelerinde işlem görüyor. Ticaret savaşına ilişkin gelişmeler piyasaların takibinde olacak.

XAUUSD… Altın 1400 $ seviyelerinde işlem görüyor… Cuma günü piyasalar açısından oldukça önemli olan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden daha iyi gelmesi, ABD tahvillerine olan talebi artırırken, ons altının fiyatı sert bir şekilde geri çekilmişti. Gün içerisinde 1423 $ seviyelerini gören ons altın 1385 seviyelerine kadar geriledikten sonra, tepki alımlarıyla birlikte haftayı 1395 $ seviyelerinden kapattı. Ons altında yeni haftada ticaret müzakereleri ve jeopolitik riskler fiyatlamalarda etkili olacak unsurlar olarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Ons altın sabah saatlerinde 1400 $ seviyelerinde işlem görüyor.

GLDGR… Gram Altın 259 TL seviyelerine yükseldi… Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte yükselen kura paralel olarak gram altın 259 TL seviyesinden işlem görmektedir.

BRENT… Zayıf Talep Beklentileri Petrol Fiyatlarında Belirleyici Olmaya Devam Ediyor… Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64 $ seviyelerinde işlem görüyor. Küresel ekonomide büyümeye yönelik endişeler ve jeopolitik riskler brent petrol fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor.

S&P500… Resmi Tatil Sonrası ABD Piyasaları Düşüşle Açıldı… Çarşamba günü rekor tazeleyen endeks yeni işlem gününe değer kaybıyla başladı. ABD'de Tarım Dışı İstihdam Verisinin beklentilerden iyi gelmesi doların global bazda değer kazanmasına neden olurken, faiz indiriminin ertelenebileceği beklentileri Wall Street'in satıcılı seyretmesine neden oldu. Cuma günü 2981 seviyelerinden açılan S&P500 endeksi günü seviyesinden kapattı. Haftanın ilk iş gününde ABD tarafında önemli bir veri akışı olmayacak.