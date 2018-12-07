Global İlaç Şirketi Takeda'da Atama !

Takafumi Horii (Taka), Takeda'daki dokuz yıllık yolculuğunda birçok ülkede stratejik ve liderlik rolleri üstlendikten sonra, bu yeni göreve getirildi. Atama 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Dubai'nin dışında yerleşik olan Taka'nın yeni görevi, Takeda'nın NEMEA bölgesindeki sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlayacak, şirketin hasta odaklılığa yönelik itibarını ve uzun süredir elinde tuttuğu en iyi işveren ünvanını devam ettirecektir.

Takeda Japonya'ya 2009 yılında Kurumsal Strateji ve Planlama Müdürü olarak katılan Taka, 2011'de Takeda Çin Stratejik Planlama Başkanlığına getirildi. Bunun ardından Kuzey Asya Stratejik Projeler ve Planlama Başkanlığına terfi eden Takafumi Horii (Taka), 2015 tarihinde Strateji ve İş Desteği Başkan Yardımcısı olarak EM BU'ya (Gelişen Pazarlar İş Birimi) katıldı.

En son 2016'da üstlendiği Tayvan Başkan ve Genel Müdürlük görevinde Taka, yeni ilaçların lansman süreçlerini başarıyla yönetti. Ayrıca, Takeda Tayvan'ın, Asya'da Çalışılacak En İyi Şirketler arasında yer almasına ve bunun yanı sıra 2016 - 2017'de "En İyi İşveren" statüsünü kazanmasını sağlayan bir kültür oluşturdu.

Takafumi Horii (Taka), Tayvan Uluslararası Araştırma Bazlı İlaç Üreticileri Derneği'nin (IRPMA) Daimi Direktörü ve Pazar Erişim Başkanı olarak, son iki yılda hastalar için sağlık politikalarının iyileştirilmesine ve endüstrinin gelişimine destek oldu.

Atama ile ilgili olarak açıklama yapan Takafumi Horii (Taka), "2018 yılı Takeda'nın global, değerleri doğrultusunda, Ar-Ge odaklı biyoilaç lideri olma amacımıza yönelik büyük adımlar attığı bir yıl oldu ve hızla büyüyen NEMEA bölgesi de bunun ayrılmaz bir parçası. Bölgedeki istikrarlı büyümemize liderlik etmek Takeda için gelecekte görünen fırsatlar heyecan verici." dedi.

Takeda Gelişen Piyasalar İş Birimi Fonksiyonel Entegrasyon Ekibi Lideri ve önceki NEMEA Bölge Başkanı Danilo Cassani ise Taka'nın Takeda'nın son on yılda Asya'da gösterdiği başarıda çok önemli bir rol oynadığını ve her adımda akıllı stratejilerle yönlendirdiğini belirterek, "Asya'dan getirdiği en iyi uygulamalar ve Takeda'nın benzersiz kültürü hakkındaki derin bilgisi işimizi yeni bir aşamaya taşımasında çok katkı sağlayacak " dedi.