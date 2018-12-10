Global'in Türkiye'de İki Limanının Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Satıcı Oldu

İki liman, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işlemecisi ve Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu Global Ports Holding çatısı altında yer alıyor.

Ticari liman kategorisinde yer alan Port Akdeniz Antalya, İzmir ile Mersin arasındaki 700 kilometrelik kıyı şeridindeki en büyük ve modern ekipmanlara sahip liman özelliği taşıyor. Bodrum Kruvaziyer Limanı, yolcu trafiği bakımından 2018 ilk 10 ay itibariyle Türkiye'nin en büyük üçüncü kruvaziyer limanı olarak faaliyet gösteriyor.

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding'in Türkiye'de faaliyet gösteren üç limanı arasında yer alan Port Akdeniz Antalya ve Bodrum Kruvaziyer limanlarının yönetim kurulu başkanlıklarına Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı getirildi.

700 KİLOMETRELİK KIYI ŞERİDİNDE EN BÜYÜK LİMAN

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu Global Ports Holding, Türkiye dahil toplam 9 ülkede 2'si ticari olmak üzere toplam 17 liman işletiyor. Kruvaziyer operasyonlarına ev sahipliği yapmakla birlikte Port Akdeniz Antalya (Ortadoğu Liman İşletmeleri A.Ş), ticari liman kategorisinde faaliyet gösteriyor. Port Akdeniz Antalya, İzmir ile Mersin arasındaki 700 kilometrelik kıyı şeridinde yer alan en büyük ve modern ekipmanlara sahip liman özelliği taşıyor.

KRUVAZİYER YOLCU TRAFİĞİNDE ÜÇÜNCÜ BÜYÜK LİMAN

Bodrum Kruvaziyer Limanı (Bodrum Yolcu Liman İşletmeleri A.Ş), yolcu trafiği bakımından 2018 ilk 10 ay itibariyle Türkiye'nin en büyük üçüncü kruvaziyer limanı olarak faaliyet gösteriyor. Bodrum Kruvaziyer Limanı, söz konusu dönemde 23 bin 981 kişilik yolcu trafiğine sahne oldu. Limana aynı dönemde 21 kruvaziyer gemisi yanaştı.