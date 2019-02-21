'Global Insurtech Summit İstanbul 2019' İçin Geri Sayım

Sigorta sektöründe devrim niteliğindeki teknolojilerin yeni ismi InsurTech'in, Türkiye'deki çalışmalarına hız katmak ve InsurTech startuplarına destek olmak amacıyla kurulan InsurTech HUB, ilk faaliyeti olarak dünyanın en popüler InsurTech imparatorlarını İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. EuroEvents ve InsurTech HUB'ın ortaklaşa düzenleyeceği, Yıldız Teknopark ve Yıldız Kuluçka Merkezi'nin destek verdiği Global InsurTech Summit İstanbul 2019'a 50'den fazla ülkeden, 70'den fazla konuşmacı ve 300'den fazla temsilci katılacak ve zirvede 20 saatten fazla network yapılacak.

GELECEĞİN ŞEKİLLENECEĞİ BİR ZİRVE OLACAK

Batı'nın ve Doğu'nun buluştuğu, güncel InsurTech konularının ele alındığı, eğilimlerin belirlendiği, geleceği şekillendirecek zirvede; Dijital Dönüşüm, Müşteri Deneyimi, Yenilikçi Araçlar, Blockchain, Sigortada Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Bulut Teknolojileri, Veri İşleme, Otomasyon, Sağlık, Hayat, Hasarlar, Telematik, Bankasürans, Telematik, Yıkıcı Teknolojiler, Yeni Dağıtım Kanalları gibi sektörün gelişimine yönelik birçok konu detaylıca ele alınacak.

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ BİR ARAYA GELECEK

Açılış konuşmasını InsurTech HUB Genel Müdürü Andrew Warburton'un yapacağı zirveye, InsurTech alanında yaptıkları çalışmalar ile birlikte tüm dünyada sigortacılık sektörüne öncülük eden Bolaise Group Startup Koçu Karl Heinz Passler, Fintech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı, Safesite Genel Müdür Yardımcısı Emilio Figueroa, Startupbootcamp Genel Müdürü Manjit Rana, Cybertonica'nın Pazar Geliştirme Müdürü ve InsurTech kitabı yazarı Melike Belli, InsurTech Connect Kurucu Ortağı Jay Weintraub, Yazar Rob Galbraith gibi duayen isimler konuşmacı olarak katılacak.

Kaynak: Bültenler