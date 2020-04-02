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Global Liderlik Ödülü 4'üncü kez Türkiye'nin

AIESEC Uluslararası Kongresi Gala Gecesi'nde, 128 ülke temsilcisi arasından Türkiye, 'Global Liderlik Ödülü'ne layık görüldü.

02.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:02
Global Liderlik Ödülü 4'üncü kez Türkiye'nin
AIESEC Uluslararası Kongresi Gala Gecesi'nde, 128 ülke temsilcisi arasından Türkiye , 'Global Liderlik Ödülü'ne layık görüldü.

Rusya'nın Moskova şehrinde, 10 - 16 Şubat tarihleri arasında, 128 ülke temsilciliğinin katıldığı, AIESEC Uluslararası Başkanlar Kongresi gerçekleştirildi. Kongrenin 5'inci gününde düzenlenen gala gecesinden STK olarak faaliyet gösteren AIESEC Türkiye 6 ödül ile ayrıldı. Ödüller arasında bu sene 4'üncüsünü tekrar aldığı 'Global Liderlik Ödülü' de yer aldı.

Ödülleri değerlendiren AIESEC Türkiye Genel Başkanı Alihan Bolat, "4 yıldır aldığımız bu ödülü bu sene de evimize götürmenin heyecanı içerisindeyim. AIESEC Türkiye gücünü ülkemizin gençlerinden alıyor. Emekleri için tüm üyelerimize teşekkür eder, sonraki senelerde de başarılı dönemler geçirmeyi temenni ederim" dedi.

Dünyanın 128 ülkesinden gençler

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bolat, "1948 yılında, dünyada kültürlerarası etkileşimi oluşturabilme hayali ile kurulan AIESEC, günümüzde 128 ülkede gönüllülük ve staj faaliyetlerine devam ediyor. Kurulduğu andan bu yana dünyanın gençler tarafından yönetilen en büyük gençlik organizasyonu unvanını taşıyan kurum 1954'de iş dünyamızın öncülerinden Nejat Eczacıbaşı'nın atılımlarıyla ülkemizde faaliyet göstermeye başladı. 1954'ten bu yana ülkemizde faaliyet gösteren STK'mız, gençlerin liderlik potansiyellerini geliştirmeleri adına; uluslararası sosyal sorumluluk projeleri, girişimcilik stajları ve profesyonel staj imkanları sağlayan dünyanın en büyük gençlik organizasyonlarından biri" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, AIESEC, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Global Liderlik Ödülü 4'üncü kez Türkiye'nin - Ekonomi

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