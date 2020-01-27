Haberler » Ekonomi » Global Malaga Kruvaziyer Limanı'nda payını yüzde 62'ye çıkardı - Ekonomi

Global Malaga Kruvaziyer Limanı'nda payını yüzde 62'ye çıkardı

Kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, küresel liman ağında bulunan Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki hisse payını yüzde 49.6'dan yüzde 62'ye çıkardı.

27.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:22Global Malaga Kruvaziyer Limanı'nda payını yüzde 62'ye çıkardı

Kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, küresel liman ağında bulunan Kruvaziyer Limanı'ndaki hisse payını yüzde 49.6'dan yüzde 62'ye çıkardı.

Global Ports Holding'in ana hissedarı olduğu Creuers del Port de Barcelona SA, Malaga Liman Başkanlığı'nın Malaga Kruvaziyer Limanı'nda sahip olduğu yüzde 20'lik payını 1.5 milyon euro bedelle satın aldı.Satın alma ile birlikte Creuers del Port de Barcelona SA'nın Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki payı da yüzde 100'e çıktı. (Fotoğraflı)



Malaga, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:51  S&P'den değişiklik beklenmiyor
15:50  30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak
15:49  Coronavirüs salgını endişeleriyle ABD devlet tahvilleri düştü
15:26  Hazine, 3,4 milyar liralık tahvil sattı
15:26  Hazine 3,4 milyar lira borçlandı
27.01.2020 16:04:52