"Global Pazarlarda Özgün Tasarımlarımızla Moda Ve Trend Yaratmalıyız"

EVTEKS Fuarı'nın 25. yılı sebebiyle bu yıl ilk kez yapılan 'Trend Alanı Semineri'ne; BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, TETSİAD Başkan Yardımcısı Ahmet Serdar Sütçüoğlu, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk ve ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

Engin: "Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya özel önem vermeliyiz"

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Tekstilin, tasarım ve yeniliklere her zaman açık bir sektör olmasını sektörün güçlü yanlarından birisi olarak iyi değerlendirmemiz ve sektörün küresel rekabet ortamında öne çıkabilmesi için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma konularına özel önem vermeye devam etmesi gerekiyor. Bizler de bu bağlamda UTİB olarak bu yıl 9. düzenlediğimiz 'Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması' ile genç tasarımcıları ev tekstili için tasarım yapmaya teşvik ediyoruz. Amacımız, sektörün rekabet gücünü artırmak ve uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımlarını ortaya çıkarmak" dedi.

Yeni ve özgün çalışmalar…

Uluslararası pazarlarda rekabet eden firmaların zorlu rekabet ortamında başarıyla yer alabilmeleri için sürekli yeni ve özgün çalışmalar yapmaları gerektiğinin altını çizen Engin, "Küresel ekonomide ve dünya siyasi konjonktüründeki zorluklara rağmen bizler yine problemlerin arasındaki fırsatları yakalamak için başarılı çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

İsmail Kuş: "Yenilikçi ürünler geliştirmek zorundayız"

Dünyanın bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ise, "Bu süreç, özellikle yenilikçi fikir, yani inovasyon ve tasarım konusunu öne çıkarıyor. Hangi ürünü geliştirirseniz geliştirin, hangi ürünü üretirseniz üretin, farklı bir şey söylemiyorsanız, kısa süreli başarının önüne geçemezsiniz. Fark oluşturanların, rekabette bir adım öne geçeceği bu dönemde tekstil sektörü temsilcileri olarak mutlaka yenilikçi ürünler geliştirmek zorundayız. Bu noktada Ar-Ge'ye, tasarıma ve markalaşmaya yatırımlarımızı artırarak tüm pazarlarda aktif olmayı hedeflemeliyiz" ifadelerini kullandı.

25. yıla özel…

Bu yıl EVTEKS Fuarı'nın 25. yılı olması sebebiyle ayrıca mutlu olduklarını dile getiren TETSİAD Başkan Yardımcısı Ahmet Serdar Sütçüoğlu da, " 25. Yılımıza özel olarak hayata geçirdiğimiz 'Trend Alanı Seminerleri'ni bu yıl ilk kez İstanbul'da ardından da Bursa'da düzenliyoruz. Bu alanlarda daha önce yabancı ekiplerle çalışmıştık ancak bu yıl ünlü tasarımcı Bahar Korcan ve ekibiyle çalışıyoruz. Bizleri kırmadıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ünlü tasarımcı Bahar Korcan ve ekibi katılımcılara, 'Alternatif Varoluşlar – EVTEKS 2020 Trendleri' başlığı altında 'Trend okuma ve trendlerden koleksiyon çıkarma' konularında bilgiler verdi.

Kaynak: Bültenler