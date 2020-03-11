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Global, 'Port Akdeniz' için masada

Global Ports Holding, Akdeniz (Antalya) satışı ile ilgili potansiyel bir alıcı ile münhasıran görüşmelere başladı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Global, 'Port Akdeniz' için masada
Global Ports Holding, Akdeniz (Antalya) satışı ile ilgili potansiyel bir alıcı ile münhasıran görüşmelere başladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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