Global Run, 2019'da Barselona'da Koşulacak

Edreams Barselona Yarı Maratonu, 10 Şubat 2019'da Global Ports Holding'in desteği ile gerçekleşecek. Global Run Edreams Barselona Yarı Maratonu'na yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor.

Türkiye dahil 9 ülkede ikisi ticari olmak üzere işlettiği toplam 17 liman ile dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan Global Ports Holding, yılda bir kez yurtdışında limanının bulunduğu bir kentte düzenlediği 'iyilik koşusu' Global Run'ı 2019'da İspanya Barselona'da düzenleyecek. 1990'dan bu yana düzenlenen Edreams Barselona Yarı Maratonu, 10 Şubat 2019'da Global Ports Holding'in desteği ile koşulacak. Global Run Edreams Barselona Yarı Maratonu'na yaklaşık 20 bin kişinin katılımı öngörülüyor.

Avrupa'nın en büyük kruvaziyer limanı

Global Ports Holding'in işlettiği Barselona Kruvaziyer Limanı, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük kruvaziyer limanı özelliği taşıyor. Liman, 2018 yılını toplam 2 milyon yolcu ile tamamlayacak. Barselona'nın popüler bir turist destinasyonu olması, yarı maratona katılımı da etkiliyor. Global Run Edreams Barselona Yarı Maratonu'na yüzde 40 oranında İspanya dışından katılım bekleniyor.

2014'ten bu yana devam ediyor

Global Run, 2014'ten bu yana kesintisiz olarak devam ediyor. Türkiye'de düzenli olarak her yıl Global Ports Holding'in bağlı olduğu Bodrum'da Global Yatırım Holding tarafından düzenleniyor. Global Ports Holding tarafından ise 2015'te Karadağ Bar/Kotor'da, 2016'da Malta Valetta'da, 2017'de İtalya Ravenna'da ve 2018'de Küba Havana'da düzenlendi.