Global Run, Akdeniz'den Küba'ya Taşındı

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenen Marabana Maratonu'na sponsor oldu. Böylelikle Global Ports Holding'in her yıl yurtdışında limanının bulunduğu bir kentte düzenlediği 'iyilik koşusu' Global Run, ilk kez koşulduğu 2014'ten bu yana Akdeniz Coğrafyası dışında bir ülkede düzenlenmiş oldu.

6.000 koşucunun yaklaşık 1.500'ünün Küba dışından katıldığı Global Ports Marabana Cuba'da Türkiye'den milli sporcu Bahar Saygılı ve Global Run Bodrum 2018'de çekilişle Havana'ya gitme hakkı kazanan dört koşucu da katıldı. ABD'li aktör Will Smith'in de katılımcılar arasında yer aldı. 33 yıldır düzenlenen maratona ilk kez ABD'den dünyaca ünlü bir ismin katılımı gerçekleşti.

Global Ports Marabana Cuba, dört ayrı kategoride düzenlendi. Maraton Kategorisi'nde dereceye girenlere ödüllerini Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman verdi. Küba Turizm Bakanı Ana Fidelia Quiro'nun da ödül törenine katıldığı koşu öncesinde Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Twitter hesabından organizatörleri ve koşucuları selamlayan bir mesaj yayımladı.

Global Yatırım Holding'in her yıl Bodrum'da; bağlı kuruluşu dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding'in de yılda bir kez yurtdışında limanının bulunduğu bir kentte düzenlediği 'iyilik koşusu' Global Run, bu yıl Küba'nın başkenti Havana'da gerçekleşti. Global Ports Holding, 33 yıldır düzenlenen Havana Marabana Maratonu'na sponsor oldu.

Havana Kruvaziyer Limanı'nın işletmesi 21 Haziran'da Global Ports Holding tarafından üstlenilmişti. Böylelikle Global Run, Global Ports Marabana Cuba adıyla başlangıcı olan 2014 yılından bu yana ilk kez Akdeniz Coğrafyası dışında bir ülkeye taşınmış oldu.

İlk kez ABD'den dünyaca ünlü bir isim katıldı

Maraton, yarı maraton, 10K ve 5K kategorilerinde gerçekleşen Global Ports Marabana Cuba'ya 52 ülkeden yaklaşık 6.000 koşucu katıldı. Aralarında ABD'li aktör Will Smith'in de olduğu koşucuların 278'i ABD'den, 90'ı Meksika'dan ve 84'ü Fransa'dan maratona katıldı. Toplamda 1.496 koşucunun Küba dışından katıldığı maratonda Smith'in koşmasıyla, ilk kez ABD'den dünyaca ünlü bir ismin katılımı gerçekleşti. Özellikle Maraton Kategorisi'nde koşanlar, Havana'nın turist çekmesinde büyük rol oynayan ikonik binaları ve meydanları boyunca yarıştı.

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, ve Global Ports Holding CEO'su Emre Sayın maraton için Havana'ya gitti. Kendilerine GYH Başkan Vekili Erol Göker, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı, Holding Genel Sekreteri Gökhan Özer de eşlik etti. Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Berris Ekinci de maratonda koşan bir diğer isim oldu.

Bahar Saygılı ve Global Run Bodrum talihlileri koştu

Global Yatırım Holding'in destekçisi olduğu milli sporcu Bahar Saygılı'nın da yarıştığı maratonda; Global Run Bodrum 2018'e katılan ve çekilişle Havana'ya gitme hakkı kazanan dört talihli katıldı. Maratonun birincisi ise Kübalı Atlet Henry Jaen oldu. Jaen, yarışı altıncı kez birinci bitirdi. Bir diğer Kübalı Atlet Luis Angel Martinez ise Yarı Maratonu liderlikle tamamladı.

Küba Turizm Bakanı Ana Fidelia Quiro'nın katıldığı törende Maratonda derece yapanlara ödüllerini Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman verdi. Yarı Maraton'da Global Ports Holding CEO'su Emre Sayın ve 10K'da Havana Kruvaziyer Limanı Genel Müdürü Jorge Mandiola Bustos derece yapanlara ödüllerini takdim etti. Maraton ve Yarı Maraton'un kazananları kadın ve erkek toplam 4 koşucu, Şubat 2019'da Barcelona Yarı Maratonu'na katılacak.

Devlet Başkanı Bermudez, Twitter'dan mesaj yolladı

Global Run Havana Marabana, her yıl olduğu gibi Küba Ulusal Spor Günü ile aynı tarihte ve Havana'nın kuruluş yıldönümü ile aynı hafta içinde düzenlendi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, yarış sabahı Twitter hesabından organizatörleri ile koşucuları selamladı.

2014'ten bu yana devam ediyor

Global Run koşuları 2014'ten bu yana kesintisiz olarak devam ediyor. Türkiye'de düzenli olarak her yıl Bodrum'da yapılan koşular, 2015'te Karadağ'da, 2016'da Malta'da ve 2017'de İtalya'da düzenlendi. Havana ile 2018 organizasyonu tamamlanırken, 2019'da Global Run'ın nerede gerçekleşeceği çok yakında açıklanacak.