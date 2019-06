Global Somali Diaspora Konferansı'nın 3'üncüsü İstanbul'da düzenleniyor

Türkiye'nin küresel insani kalkınma hedefleri kapsamında kamu diplomasisi desteği sağladığı Somali ile Türkiye arasındaki devletlerarası ilişkilerin ulaştığı düzeyden hareketle, GSD'nin 3'ncü uluslararası konferansı Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle İstanbul'da düzenleniyor.



17 Haziran tarihine kadar devam edecek olan 3'üncü Uluslararası Global Somali Diaspora (GSD), Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle İstanbul'da gerçekleşiyor. 2014 yılında İstanbul'da kurulan GSD, diasporada yaşayan yaklaşık 3 milyon Somalili'nin birbirleri ile irtibatını artırmayı, ortak problemlerini çözmek için güçlerini birleştirmeyi, çeşitli imkanlar oluşturmak ve anavatanlarına katkı sağlamayı amaçlıyor.



Konferansta, ulusun yeniden şekillendirilmesi, Diaspora'nın perspektifi, gençliğin perspektifi, millet yapılanması için Somali gençliğinin çabaları nasıl birleştirilebilir, Somali sanayisini aktifleştirmenin metodları, iş dünyasının Somali'nin yeniden inşasındaki rolü, Somalili profesyonelleri, girişimcileri ve iş insanlarını maksimum faydada buluşturmanın yolları ve İslam işbirliği konularına değinildi.



Konferansa Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohammed Gulaid, Somali Ticaret Bakanı Abdullahi Ali Hassan, Somali İnsani İşlerden Sorumlu Bakan Hamza Said Hamza, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nda Devlet Bakanı Abdülkadir AhmedKeyr Abdi, Somali Türkiye Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed,Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'nden Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, GSD Başkanı Jawaahir Daahir başta olmak üzere devlet protokolünün yanı sıra Global Somali Diaspora kuruluşu üyeleri, Somali kökenli önemli bilim adamları, fikir önderleri ve Uluslararası anlamda Somali açısından önemli birçok isim katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konferansa gönderdiği mesajında, Türkiye'nin Somali halkının yanında yer aldığını ve bundan sonra da Somalili kardeşlerini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.



"Afrika'da en büyük hastanelerden bir tanesini inşa ettik"



Somali'nin uluslararası arenada yeniden inşası, ekonomi, siyasi, çevre konularının çok yönlü ele alındığı konferansta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Afrika'da Somali'yi öncelikli ülkelerden biri olarak görüyoruz. En büyük büyükelçiliklerimizden bir tanesi Mogadişu'da kuruldu. Afrika'da en büyük hastanelerden bir tanesini inşa ettik. Biz bunu, insani ve girişimci dış politikamızın bir parçası olarak da yapıyoruz. Bugüne kadar Somali'de, gerek TİKA gerek Yunus Emre Enstitüsü gerek Yurtdışı Türkler, gerek Dışişleri Bakanlığının çeşitli kurumlara yapmış olduğu yardımlar 1 milyar dolara ulaştı. Her alanda; ordunun eğitiminden tarıma kadar, okulların niteliğinin arttırılmasından sağlık sistemine kadar Türkiye, Somali halkına ve Afrika'ya yardıma devam ediyor. Bugün burada gördük; Somali halkı, Türkiye'nin yardımını takdir ediyor ve Türkiye'yi bir model ülke olarak görüyor. Türkiye denildiği zaman çok ciddi şekilde heyecanlanıyorlar. Türk Hükümeti'nin ve Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu desteğe müteşekkirler" açıklamasında bulundu.



"Türkiye'nin diaspora tecrübesini onlarla paylaşarak daha müreffeh Somali oluşması çalışıyoruz"



Prof. Dr. Şeref Ateş de "Özellikle Yunus Emre Enstitüsü Londra ile ABD ofisi Somali için iş birliği halinde. Somali Diasporası şu anda dünyada 3 milyondan fazla insana sahip. Bu insanların çoğu Türkiye'ye yakın insanlar. Türkiye'nin politikalarını, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'nin çıkarlarını destekleyen insanlar. Yurtdışında sadece yabancılara değil, aynı zamanda bize yakın olma ihtimali olan insanlarla ilişki ve iletişim çok önemli. Bu açıdan da dünyanın her tarafında yaşayan Somali Diasporası'nı, Yunus Emre Enstitüsü olarak İstanbul'a davet ettik. 4'üncüsü düzenleniyor. Kuruluşu ise Türkiye'nin yardım ve katkılarıyla gerçekleşti. Türkiye'nin diaspora tecrübesini onlarla paylaşarak daha müreffeh Somali oluşması, gelişmiş, güvenli ve barışa önem veren bir Somali ortaya çıkması için kurumsal olarak elimizden gelen her türlü desteği ve katkıyı sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"Somali Diaspora'sının dünyanın dört bir yanından temsilcileri bulunuyor"



Diaspora hakkında bilgi veren GSD Başkanı Jawaahir Daahir, "Bu senenin 4 teması var. Bunlar; gençlik, uzlaşma, iş dünyası ve çevre temalarıdır. Bu temalar üzerinde hem karşılaştığımız zorlukları hem de geleceğe yönelik çözüm önerilerini ve çözüm fırsatlarını konuşacağız. Çok çeşitli faaliyetlerimiz var. Somali Diaspora'sının dünyanın dört bir yanından temsilcileri bulunuyor. Norveç, İsveç, Danimarka, İtalya, İsviçre, Kuzey Amerika, Afrika, Uzak Doğu ülkeleri gibi bölgelerde mevcuttur. Burada gerek yerel etkileri gerekse global etkileri oluyor. Bunun gibi uluslararası etkinlikler de yapıyoruz. Her yıl çalışmalarımız gerçekleşiyor. Bunun ne gibi etkileri var? Mesela bir yerde kuraklık oldu, ya da bir doğal afet oldu. Güçlerini birleştirerek böyle olaylara çözüm arıyorlar ve yardım götürüyorlar. Diyelim ki bir terör saldırısı oldu. Bu toplantının özelliği, proaktif olmak istememiz. Bir felaket olmadan birlik olalım istedik. Londra'daki Türk Büyükelçisi ve Somali Büyükelçisi bir toplantı yaptılar. Döndüğümüz zamanda Türk ve Somali toplulukları görüşecekler ve bundan sonra neler yapacaklarını konuşacaklar" dedi. - İSTANBUL

