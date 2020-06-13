Global Wellness Day, online gösterileriyle nefes kesecek

Bedensel ve ruhsal olarak iyi yaşama bilincini dünyaya yaymayı hedefleyen "Global Wellness Day", bu yıl "Bir Gün, Tüm yaşamınızı Değiştirebilir" sloganıyla 9'uncusunu düzenleyeceği etkinlikle, dünya ülkelerine canlı yayınla birbirinden güzel gösteri ve söyleşiler gerçekleştirecek.

13.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:07
Bedensel ve ruhsal olarak iyi yaşama bilincini dünyaya yaymayı hedefleyen "Global Wellness Day", bu yıl "Bir Gün, Tüm yaşamınızı Değiştirebilir" sloganıyla 9'uncusunu düzenleyeceği etkinlikle, dünya ülkelerine canlı yayınla birbirinden güzel gösteri ve söyleşiler gerçekleştirecek.
Türkiye'de, iş kadını Belgin Aksoy kuruculuğunda 2012 yılından bu yana her haziran ayının ikinci cumartesi günü kutlanmaya başlanan ve dünyada 7 kıtaya yayılan Global Wellness Day, bu yıl da 8 bin 500 noktada canlı olarak birçok ülkede yapılacak etkinliklerle bir ilke imza atacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu sene online düzenlenecek ve alanında uzman 64 konuşmacı ile gerçekleşecek kutlamalar, "Bir Gün, Tüm Yaşamınızı Değiştirebilir" sloganıyla Yeni Zelanda'da başlayıp Hawaii'de sonlandırılacak.
Etkinliklerde fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığın öneminin vurgulanmasının yanı sıra zihinsel sağlık, stres bağışıklık sistemi, sağlıklı beslenme, evde spor, sevgi ve şefkat gibi konular ele alınıyor.
Wingsuit Base Jump'dan dansa, astrolojiden beslenmeye ve muay thai egzersizlerinden vegan yemek pişirme tekniklerine kadar birçok wellness aktivitesi, Türkiye'den de Cengiz Koçak ve Metin Hara'nın katılımıyla YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram'dan canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
Winsuit, base jump sporcusu Cengiz Koçak'ın canlı yayında adrenalin dolu atlayış gerçekleştireceği etkinlikte, spirütel ve meditasyon eğitmeni Sah Simone, eski NBA basketbolcusu Omri Casspi, New York Times yazarı Lance Bass, talk show sunucusu, ünlü aşçı ve eski manken Cristina Ferrare, yazar ve motivasyon konuşmacısı Metin Hara, dünya şampiyonu ve profesyonel muay thai atleti Janice Lyn'in de katıldığı birçok kişi yer alacak. Global Wellness Day, online gösterileriyle nefes kesecek

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Zelanda, Türkiye, Güncel, Haber

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