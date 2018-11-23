Global Yatırım Holding Kurumsal Yönetim Notunu 9.06'Ya Yükseltti

Not artışında en büyük etken, dört değerlendirme kriteri arasında yer alan Yönetim Kurulu ve Menfaat Sahipleri oldu. Not artışında; Yönetim Kurulu kriterinde Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Hedef Politikası oluşturulması ve kabul edilerek uygulamaya geçilmesi; Menfaat Sahipleri kriterinde ise şirketin Kasım 2018 itibariyle yeniden BIST Sürdürülebilirlik endeksine dahil olması ve ISO sertifikasyon çalışmalarının başlatılmış olması etkili oldu.

Global Yatırım Holding'in kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çalışmaları, kurumsal yönetim derecelendirme notunda artış getirdi. Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri'nin hazırladığı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'nda kurumsal yönetim derecelendirme notu 9.06 olarak yukarı yönlü revize edildi.

Kurumsal yönetim derecelendirme notu pay sahipleri, kamuyu aydınlatma şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu kriterlerine göre belirleniyor. Not artışında en büyük etken Yönetim Kurulu ve Menfaat Sahipleri kriterleri oldu. Not artışında; Yönetim Kurulu kriterinde Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Hedef Politikası oluşturulması ve kabul edilerek uygulamaya geçilmesi; Menfaat Sahipleri kriterinde ise şirketin Kasım 2018 itibariyle yeniden BIST Sürdürülebilirlik endeksine dahil olması ve ISO sertifikasyon çalışmalarının başlatılmış olması etkili oldu.

Kobirate, Global Yatırım Holding'in kurumsal yönetim derecelendirme notuna yönelik yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve Ocak 2014 tarihinde revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 9,06'lık derecelendirme notu ile Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığı teyit edilmiştir" ifadesini kullandı.