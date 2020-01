Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kutman: " Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi...

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Türkiye 'nin yabancı yatırımcılar için çok önemli ve vazgeçilemez bir ülke olduğunu belirterek, "Enflasyonun yüzde 25'lerden 10'lara kadar gerilemesinin sağlanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın reel sektörün finansmanı için aldığı önlemler ile finansal mimariyi de yeniden şekillendiren hamlelerinin, Türkiye'yi yatırımların adresi haline getirme şansı çok yüksek." dedi.Mehmet Kutman, AA muhabirine Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 gelişmelerini değerlendirdi, 2020'den beklentilerini paylaştı.Bu yıl ticaret savaşı, Brexit, Suriye kaynaklı jeopolitik riskler, merkez bankaları politikaları gibi dış kaynaklı çok sayıda gelişme yaşandığını ve bunların piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu anlatan Kutman, dünya ticaretinin küçüldüğü bir dönemin geride kaldığını kaydetti.Kutman, 2020'de küresel ticarette ılımlı toparlanma beklendiğini aktararak, "Her ne kadar grup şirketlerimizden birinde etkisini yaşamış olsak da ticaret savaşında 'dağ, fare doğuracak' düşüncesindeydim. Bir anlaşma zeminine girildiğini de görüyoruz. Asıl konu teknoloji. Çin 5G teknolojisi ile öne geçecek gibi görünüyor. ABD de zamanla kabul edecek." diye konuştu.Bu yıl ABD'de seçim sürecine girileceğine işaret eden Kutman, şunları söyledi:"ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye açısından çok olumlu bir profil çiziyor. ABD Senatosu'ndaki gelişmeler malum ama seçim nedeniyle Cumhuriyetçilerin etrafında kenetlenmesini bekliyorum. Ülkemize yönelik bahsi geçen yaptırımlar konusunda da olumsuz bir beklenti içinde değilim. Diğer taraftan Boris Johnson'ın İngiltere'de seçimleri kazanmasıyla Brexit düğümünün çözüleceği belli oldu. İngiltere'nin Brexit ardından serbest ticaret anlaşmalarına veya bunlara benzer ekonomik iş birliği modellerine ağırlık vermesi bekleniyor. Bu durum ülkemiz için avantaj sağlayabilir.""2020'de ertelenmiş iç taleple büyüyeceğiz"Kutman, daha önce 2019'da ekonominin gidişatına ilişkin, "Işık gözüktü ama hala tünelin içindeyiz. Tünelin dışına çıkmak 2020'yi bulacak gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulunduğunu anımsatarak, bu görüşünü koruduğunu ifade etti.Bu yıl ise büyümenin ertelenmiş iç talep kaynaklı gerçekleşeceği ve enflasyonist olmayacağı öngörüsünde bulunan Kutman, şunları kaydetti:"Büyümenin 2020'de şu an öngörülene paralel yüzde 2,5-3 seviyelerinde gerçekleşebileceği kanaatindeyim. Gerek yurt dışı swap işlemlerinde gerekse alınan diğer tedbirlerle bağlantılı olarak avro-dolar sepetinin enflasyona paralel seyredeceğini, lirada ise en fazla yüzde 10-11 civarında değer kaybı yaşanacağını düşünüyorum. Bu yıl için enflasyon beklentim de yüzde 8-9 düzeyinde. Hükümetimiz tarafından atılan son adımlar, özellikle Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin huzur ve refahı açısından son derece önemlidir. Keza Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nı da Cumhuriyet tarihimizin en önemli adımlarından biri olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Doğu Akdeniz çanağındaki petrol ve doğal gaz yataklarının 4 katrilyon kübik kadem olduğu öngörülüyor. Türkiye'nin gerek NATO'daki en güçlü ikinci orduya sahip olması gerekse de nüfus ve tüketim rakamları itibarıyla bu pastadan çok büyük pay alması gerektiği inancındayım. Dolayısıyla bu mutabakat ülkemizin geleceği açısından son derece önemli.""Yerli ürün tüketiminin artmasını arzuluyorum"Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kutman, 2019'da ekonomik alanda çok fazla tedbir ve teşvikin gündeme geldiğini belirterek, "Devletin ülkenin küçülmeye gittiği anlarda, toplamda halkın refahına katkı sağlayacak ve sağlıklı büyümeyi sağlayacak adımları atması gerek. Dolayısıyla çok doğru adımlar atıldı." dedi.Kutman, ihracatı artıracak tedbir ve teşviklerin dikkate alınmaya ve uygulanmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.Diğer taraftan biriktirmek yerine tüketmeyi seven bir toplum olunduğuna dikkati çeken Kutman, "Yerli ürün tüketiminin artmasını arzuluyorum. Tüketeceksek, yerli tüketelim. Elbette bu bir bilinçlenme konusu ve sadece tedbir veya teşvikle gerçekleşmeyecek." değerlendirmesini yaptı."YEP'te planlanan adımlar ekonomide sıçrama tahtası işlevi görecek"Mehmet Kutman, 2020'de yabancı yatırımlar açısından beklentilerini de paylaşarak, konuşmasına şöyle devam etti:"Türkiye yabancı yatırımcılar için çok önemli ve vazgeçilemez bir ülke. Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) hayata geçmesi ve hedeflerin gerçekleşmeye başlamasıyla yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi arttı.Yabancı yatırımcıların en önem verdiği kriterlerin başında şeffaflık ve öngörülebilirlik gelmekte. Bu konuda atacağımız olumlu adımlar Türkiye ekonomisinin önünü açacaktır. Türkiye'nin 2018'deki kur saldırısının etkilerini, dengelenme sürecinde alınan önlemlerle bertaraf etmesi, yatırımcıların 2020'ye ilişkin beklentilerini güçlendirdi.Enflasyonun yüzde 25'lerden 10'lara kadar gerilemesinin sağlanması, TCMB'nin faiz indirimleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın reel sektörün finansmanı için aldığı önlemler ile finansal mimariyi de yeniden şekillendiren hamleleri Türkiye'yi yatırımların adresi haline getirme şansı çok yüksek. Jeopolitik risklerin azalması, kurda istikrarın sağlanması, finansman maliyetlerinin gerilemesi ve en önemlisi öngörülebilirliğin artması yabancı yatırımcıların 2020'de yatırım kararlarında etkili olacak."YEP'in güvene ve istikrara katkıda bulunacağını,Türkiye'yi 100'üncü yılında yeni hedeflerine taşıyacağını ifade eden Kutman, programda sorunların doğru tespit edildiğini ve gerçekçi tedbirler ortaya konulduğunu söyledi.Kutman, planlanan adımların ekonomide bir sıçrama tahtası işlevi göreceğini, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını sözlerine ekledi.